شينخوا : صالونات التجميل في مصر تعاني ضعف الإقبال بسبب «كورونا»

تتحول صالونات ومراكز التجميل في مصر إلى خلية نحل عندما يحل عيد الفطر

تعاني صالونات التجميل في مصر ضعف الإقبال بعد تفشّي مرض فيروس كورونا، وأصبحت صالة الانتظار في الكثير من صالونات التجميل تخلو من الزبائن.

على عكس المعتاد، لم تكن هناك صالة انتظار ولا مجلات ورقية للتصفح حتى يحل الدور بفعل الزحام.

وأصبح يتم فقط تقديم أقنعة للوجه (كمامات) لكلٍّ من العملاء والعاملين بصالون “لو بيوتي LeBeaute” للتجميل في حي المعادي الراقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذلك بعد تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

صالونات التجميل في مصر تعاني

تقول سميرة علي (43 عامًا) صاحبة الصالون، لوكالة أنباء ((شينخوا)) “لقد عرضت خصمًا بنسبة 25% على خدمات قص الشعر والباديكير والمانيكير لجذب المزيد من العملاء”.

وتضيف سميرة، لوكالة أنباء ((شينخوا)): “عملي تقريبًا ميت منذ منتصف مارس، وهناك بعض الأيام التي لا تدخل فيها الصالون أية إمرأة”.

وفي أيام مماثلة عندما يقترب عيد الفطر، بعد أقلّ من أسبوعين، تتحول صالونات ومراكز التجميل في مصر إلى خلية نحل تعجّ بالسيدات والفتيات.

ولكن في أعقاب ظهور مرض فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة 525 حالة بمصر حتى أمس الأحد، تكافح صالونات الشعر ومراكز التجميل للحفاظ على أعمالها، وتعاني بشدة من تبعاته.

إجراءات احترازية للحد من كورونا

ولوقف انتشار المرض، اتخذت السلطات العديد من الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك إغلاق المدارس والمطاعم والمساجد والكنائس وفرض حظر التجول الليلي.

وبحسب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، فإنه يجب إغلاق صالونات ومراكز التجميل كبقية المحالّ التجارية بحلول الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وترسل سميرة على العروض لعملائها المعروفين على تطبيق WhatsApp الخاص بهم لتشجيعهم على زيارة مركزها التجميلي.

وتخطط سميرة لاستقبال أربعة مواعيد فقط في كل قسم يوميا لتجنب أي ازدحام.

ومن أجل تخفيف مخاوف العميل، فإن جميع الموظفين يرتدون الأقنعة (كمامات) والقفازات.

الزبائن يقصون شعرهم بأنفسهم

وتقول علي إن الأمر صار بعد تفشي (كوفيد- 19) مضحكًا جدًّا، حيث يقوم الكثير من الناس بقص وتلوين شعرهم بأنفسهم؛ خوفًا من العدوى بمراكز التجميل.

ويأتون إليها بعد ذلك لإصلاح ما أفسدوه “فنحن دورنا الآن إصلاح الشعر لمعظم العملاء”.

من جانبها تقول نرمين إسماعيل، إخصائية تجميل الأظافر بمركز “شام” للتجميل بمدينة نصر، شرق القاهرة، إن غالبية الناس يفضلون عدم زيارة أي مراكز تجميل؛ لتجنب احتمال الإصابة بالعدوى.

وتشكو نرمين إسماعيل، لـ((شينخوا))، من أن الوضع لم يتغير، رغم التطمينات التي تقدمها للعملاء بشأن استخدام التطهير والتعقيم المستمر.

وقالت “يكون يومًا سعيدًا جدًّا إذا دخل عميلان المركز يوميًّا”.

العروض والخصومات تؤثر على الدخل

وبالنسبة لنرمين إسماعيل، فإن العروض والخصومات التي يقدمها صالونها تؤثر سلبًا على دخلها اليومي.

لكنها تراهن في العشر الأواخر من شهر رمضان قبل العيد في الحصول على دخل أكبر على أمل حضور المزيد من العملاء بما يعوض جزءًا من خسائرها.

وزادت أعداد الإصابة بمرض فيروس كورونا إلى 9400 في آخِر تحديثات لوزارة الصحة، أمس الأحد.

وطالب عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) محمد دسوقي، بإغلاق صالونات تصفيف الشعر ومراكز التجميل في جميع أنحاء البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وأكد دسوقي، لـ((شينخوا))، أن مراكز التجميل تعتبر “بؤرًا لنقل العدوى”، وعزا ذلك إلى الصعوبة البالغة في تطبيق التباعد الاجتماعي بها.

معارضة شديدة لإغلاق صالونات التجميل

لكن رئيس شعبة مصففي الشعر بالغرفة التجارية المصرية محمود الدجوي أبدى معارضته الشديدة لإغلاق صالونات ومراكز التجميل ومحالّ الحلاقة.

ومن المرجح أن يكون لهذا تأثير سلبي على فقْد وظائف قطاع كبير من العمالة غير الرسمية.

وأضاف أن “صناعة التجميل تتغير بسرعة منذ تفشي الوباء”.

وقال الدجوي لـ ((شينخوا)) إن “تجار التجزئة لمستحضرات التجميل والعاملين في خدمة التجميل يواجهون تحديات غير مسبوقة للحفاظ على أعمالهم التجارية كالمعتاد”.

وأضاف أن الكثيرين قد يضطرون إلى غلق عدد هائل من الصالونات على مستوى الجمهورية.

ويتسبب هذا في ترك قطاع كبير من فناني التجميل ومصففي الشعر دون عمل.

يُشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى.