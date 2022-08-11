شينخوا: سيارات الأجرة الروبوتية بالصين تحرز تقدما في طريقها إلى التشغيل التجاري

تحتضن سيارات الأجرة الروبوتية إمكانات كامنة ضخمة في السوق الصينية، حيث تحرز تقدمات في عملية التشغيل التجاري وتذهب من مناطق شبه مغلقة إلى طرق أكثر انفتاحا، بفضل الابتكار التكنولوجي المستمر ودعم السياسات المتعلقة في القطاع.

في حديقة شوقانغ بالعاصمة بكين، تم تشغيل خدمات سيارات الأجرة الروبوتية التي تقدمها منصة “أبولو غو” للتنقل بالقيادة الذاتية التابعة لشركة بايدو الصينية العملاقة للذكاء الاصطناعي، لأكثر من عام واحد، لتوفر لزوار الحديقة خيارا للتنقل بواسطة التكنولوجيا الفائقة.

سيارات الأجرة الروبوتية

وستشهد سيارات “أبولو غو” خطوات أكبر في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين وحي في بلدية تشونغتشينغ في جنوب غربي البلاد، حيث أعلنت المدينتان مؤخرا عن سماحهما للمشغلين المؤهلين بتنفيذ العمليات التجارية لتشغيل سيارات الأجرة الروبوتية بدون سائق بشكل تام، مقارنة مع تجربة خدمات سيارات الأجرة في بعض المدن الأخرى التي تستلزم وجود موظف أمن يجلس في مقعد الركاب الأمامي في حالة الطوارئ.

بداية من الشهر الجاري، يمكن للسيارات ذاتية القيادة بشكل كامل دون نمط قيادة يدوي وأجهزة مقابلة السير في مناطق محددة وعدة مقاطع طرقية في مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيات في جنوبي الصين.

وقال جي شويه هونغ، مدير مركز بحوث الابتكار الصناعي للمركبات في جامعة شمالي الصين للتكنولوجيا، إن “التطبيق التجاري الأوسع لسيارات الأجرة الروبوتية يعكس تكنولوجيات القيادة الذاتية المعززة، ويمكن أن يساعد على توسيع تأييد وقبول العامة لها”.

مستقبل سيارات الأجرة الروبوتية

وجاءت الخطوات الجريئة في هذه المدن بعد سلسلة من التدابير على أعلى مستوى لتعزيز العملية التجارية للقيادة الذاتية في الصين.

وتم تحديد تسريع القيادة الذاتية عالية المستوى في إستراتيجية تطوير السيارات الذكية في البلاد.وستطلق مشروعات تجريبية لتطبيق خرائط عالية الدقة للمركبات الذكية المتصلة في بعض المدن لخدمة القيادة الذاتية.

وإلى جانب الدعم في السياسات، أولت الحكومة الصينية اهتماما وثيقاً بسلامة القيادة الذاتية، حيث أكدت وزارة النقل على “السلامة أولا” في إدارة القيادة الذاتية في وثيقة مسودة كشفت يوم الاثنين.

حسب شركة CITIC للأوراق المالية، من المرجح أن يذهب تطور سيارات الاجرة الروبوتية في مسار سريع، مع إجمالي حجم متوقع للسوق بحوالي 3.2 تريليون يوان ( حوالي 473.3 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2040 .

وجذبت الإمكانات الصخمة في السوق العديد من المشاركين للاستحواذ على حصة فيها، بينها شركات التكنولوجيا وصناع المركبات ومقدمي خدمات طلب الركوب.

وقالت شركة بايدو إن إجمالي مسافاتها في القيادة الذاتية تجاوز 32 مليون كم، مع تخديم السيارات في منصة “ابولو غو” أكثر من مليون طلب.

حسب مصرف CICC الاستثماري، ستبلغ صناعة سيارات الأجرة الروبوتية نقطة الانعطاف في الإنتاج وتكاليف التشغيل بحلول عام 2025، بينما سيواصل الترويج للخدمات وتجارب المستخدمين تجاوز توقعات السوق.

وقدر جي بأنه “ومع تحسن التكنولوجيات، قد يأتي يوم تتجاوز فيه شعبية سيارات الأجرة الروبوتية خدمات حجز السيارات عبر الإنترنت في وقت أبكر من المتوقع “.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.