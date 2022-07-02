شينخوا: رحلة شي إلى هونغ كونغ تعطي دفعة قوية لمبدأ «دولة واحدة ونظامان»

نقلت رحلة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى هونغ كونغ رسالة الاهتمام والثقة والأمل، وستعطي دفعة قوية لممارسة مبدأ “دولة واحدة ونظامان” في المنطقة الإدارية الخاصة، حسبما ذكر مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة.

وأدلى المكتب بهذه التصريحات في مقال نُشر اليوم (السبت) بعد زيارة شي لهونغ كونغ بين الخميس والجمعة.

وخلال زيارته، حضر شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، اجتماعا للاحتفال بالذكرى الـ25 لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم ومراسم تنصيب حكومة الولاية السادسة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتفقد المنطقة.

رحلة الرئيس الصيني إلى هونغ كونغ

وأظهرت رحلة شي إلى هونغ كونغ اهتمامه الكبير بأهالي هونغ كونغ. وخلال إقامته في هونغ كونغ، حضر شي أكثر من 10 فعاليات حيث شعر أهالي هونغ كونغ بالتقارب الوثيق بين هونغ كونغ والوطن الأم، فضلا عن الرابطة العميقة بين قلوب أهالي هونغ كونغ وأبناء الوطن الأم، وفقا للمقال.

وأشار إلى أن رحلة شي عززت بشكل فعال الثقة الراسخة لجميع القطاعات في المستقبل المشرق لتنمية هونغ كونغ. وأثناء إلقاء كلمة، قال شي إن الحكومة المركزية ستظل مصممة على تنفيذ مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، ولن تتغير أو تتأرجح في هذا الموقف.

وأوضح المقال أن كلمات شي أظهرت دعم البلاد الكامل لتنمية هونغ كونغ وعززت ثقة الناس من جميع مناحي الحياة في مستقبل هونغ كونغ.

كما أشار المقال إلى أن رحلة الرئيس عبرت عن أمله الشديد في أن تتمكن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من تحقيق الحوكمة الرشيدة والاستقرار طويل الأمد، لافتا إلى أن شي أكد أن السنوات الخمس المقبلة مهمة لهونغ كونغ لفتح آفاق جديدة وتحقيق قفزة أخرى إلى الأمام. كما حددت المقترحات التي قدمها شي الاتجاه لحكومة منطقة هونغ كونغ الجديدة لممارسة حوكمة قائمة على القانون.

ووصف المقال هذه الرحلة إلى هونغ كونغ بأنها علامة فارقة، وأعرب عن ثقته في أن منطقة هونغ كونغ ستكتب فصلا جديدا من مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بدعم قوي من الوطن الأم وبجهود منسقة لأهالي هونغ كونغ.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.