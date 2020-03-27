شينخوا : خبراء مصريون يشيدون بالصين لمكافحة فيروس كورونا بقمة العشرين

قال الرئيس شي جين بينغ إننا أمام فيروس يهدد البشرية بالكامل، ودعا قادة مجموعة العشرين لتعزيز تشارك المعلومات لمكافحة الوباء.

نشرت وكالة شينخوا إشادة خبراء وأكاديميين مصريين، بكلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ بقمة قادة مجموعة العشرين G20 الاستثنائية الافتراضية عبر الإنترنت، بخصوص فيروس كورونا الجديد والتي استضافتها السعودية بنهاية الأسبوع للمرة الأولى التي يعقد فيها قادة الاقتصادات العشرين الكبرى بالعالم قمة عبر الإنترنت منذ الارتقاء بهذه الآلية، التي تجمع فقط وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لهذه الدول، لتكون المنصة الرئيسية بالعالم للتعاون الاقتصادي الدولي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

وأثنى الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله على دعوة الرئيس الصيني لخوض حرب عالمية شاملة ضد فيروس كورونا بكل حزم.

وقال الرئيس شي جين بينغ إننا أمام فيروس يهدد البشرية بالكامل، ودعا قادة مجموعة العشرين لتعزيز تشارك المعلومات لمكافحة الوباء. الصين فى قمة 20 عبر الانترنت

وأضاف الرئيس شي جين بينغ أنه يجب تدعيم بروتوكولات سيطرة وعلاج شاملة ومنهجية وفعالة للقضاء على فيروس كورونا.

وأكد جاب الله، وهو عضو جمعية الاقتصاد السياسي المصرية أن كلمة الرئيس شي جين بينغ هي امتداد لنفس الفكر الصيني.

ويعتمد الفكر الصيني على مبدأ الشراكة بين الشعوب والسعي إلى بناء نظام جديد للتعاون الدولي قائم على قاعدة الكل رابح.

وأوضح وليد جاب الله أن الصين تتبنى فكرة الشراكة، ولم تبخل بما لديها من تكنولوجيا في مساعدة الكثير من الدول.

بكين تساعد دول مثل إيطاليا وإسبانيا ضد فيروس كورونا

وقامت بكين بإمداد دول مثل إيطاليا وأسبانيا بمساعدات، ولم تحتكر معلومات بخصوص كيفية الوقاية من فيروس كورونا الجديد وعلاجه.

وتساعد الصين أيضًا الدول في برامج التصدى لهذا الفيروس، لاسيما أن لديها تجربة وبدأت نتائجها الإيجابية تظهر بالسيطرة على الفيروس.

وقال الخبير المصري بالشئون الصينية ضياء الفقي إن الرئيس شي جين بينغ أكد استعداد بلاده لتقاسم ممارساتها الجيدة.

وأضاف أن الصين، في معرض استرشادها برؤية بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، ستساعد بحدود قدرتها الدول المتضررة من تفشي الوباء.

واعتبر الفقي، أمين عام غرفة التجارة المصرية-الصينية، أن تصريحات الرئيس شي جين بينغ تؤكد استمرار النهج الصيني وهو المصير المشترك.

وتحمل مبادرة الحزام والطريق أيضًا الدلالات بأن الصين تريد التعاون مع الدول للحد من الفقر، وتريد الآن تحقيق المصير المشترك.

الصين تسعى للحد من الفقر بالعالم وتحقيق المصير المشترك بمكافحة الوباء

وتسعى الصين للحد من الفقر بالعالم، وتريد الآن تحقيق المصير المشترك للعمل معًا على مكافحة الوباء وتشعر بالمسئولية تجاه البشرية.

ورأى الفقي أن إعلان القمة ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار بالاقتصاد العالمي خطوة ضرورية لإنقاذ العالم من أزمة اقتصادية.

وأكد الفقى أنه لن تتم هزيمة فيروس كورونا الجديد إلا بإرادة جماعية لدول العالم والتعاون لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها قادة الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم قمة عبر الإنترنت منذ الارتقاء بهذه الآلية.

وكانت هذه الآلية تجمع فقط وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتكون المنصة الرئيسية فى العالم للتعاون الاقتصادي الدولي منذ 2008.

وشدد شي على أن فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم، والوضع مزعج ومقلق، داعيا الدول للتحرك بسرعة لوقف العدوى.

واقترح الرئيس الصينى عقْد اجتماع لوزراء الصحة في مجموعة العشرين بأسرع ما يمكن لتحسين تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولى.

ورأى أن تحسين تبادل المعلومات وتعزيز التعاون سيكون في مجال الأدوية واللقاحات ومكافحة الأوبئة ووقف العدوى العابرة للحدود.

هذه المادة نقلًا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال.