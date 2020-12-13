شينخوا : حركة النهضة في تونس تعترض على دعوات حل البرلمان

وصفت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، اليوم (الجمعة) الدعوات، التي تتالت خلال الأيام القليلة الماضية للمطالبة بحل البرلمان، بأنها “عبثية وعدمية”.

حركة النهضة : البرلمان جاء إثر انتخابات حرة

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة رئيس كتلتها النيابية بالبرلمان عماد الخميري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “البرلمان هو منتج للثورة، وجاء إثر انتخابات حرة، والدعوات لحله لن تجد صدى عند الشعب ولا عند مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهي دعوات عدمية وفوضوية مرفوضة وتصدر عن أقلية لا تريد أن تحتكم للشعب”.

ودعا الخميري في المقابل، الرئيس قيس سعيد، إلى أن يكون “راعيا للوحدة الوطنية وداعيا لما يوحد التونسيين ولا يفرقهم ودعوة الجميع على أن يكونوا على كلمة سواء”.

وقبل ذلك، وصف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضا البرلمان التونسي، الدعوات لحل البرلمان بأنها “فوضوية”.

وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، إن “البديل عن البرلمان هو الحكم الفردي، وهذا أمر غير مقبول”، على حد تعبيره. راشد الغنوشي

المحافظة على “الاستثناء” التونسي

ودعا التونسيين إلى المحافظة على ما قال إنه “الاستثناء” التونسي في العالم العربي.

وحذر في نفس الوقت من الانسياق وراء الدعوات إلى الهدم، قائلا إن “التجربة البرلمانية هي جزء من عملية التحول الديمقراطي الجارية في البلاد”.

وطالب عدد من الأحزاب والسياسيين الرئيس قيس سعيد، باتخاذ إجراءات دستورية تشمل حل المؤسسة التشريعية بحجة إنقاذ البلاد من خطر داهم، وذلك على وقع تزايد الاحتجاجات الشعبية التي توسعت رقعتها لتشمل العديد من محافظات البلاد.

مؤتمر وطني للحوار

وترافقت تلك الدعوات مع أخرى تدعو إلى عقد مؤتمر وطني للحوار.

ودعت 150 شخصية سياسية أمس، في بيان إلى “تنظيم حوار وطني بلا إقصاء ولا شروط مسبقة تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للبحث عن حلول عاجلة لإنقاذ البلاد من أزمتها المعقدة”.

وحمل البيان أسماء عدد من الوزراء السابقين، منهم فرحات الحرشاني وزير الدفاع الأسبق، وبرلمانيون سابقون مثل بشرى بالحاج حميدة وسمير الطيب، وحقوقيون بينهم سناء بن عاشور ومختار الطريفي.

وحذرت هذه الشخصيات من “خطر الانهيار، الذي سيحمل التاريخ مسؤوليته للجميع دون استثناء”.



يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.