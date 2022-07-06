شينخوا: تشريع واشنطن المتعلق بشينجيانغ ما هو إلا حفاظ على الهيمنة

بغض النظر عن مدى صعوبة محاولات الولايات المتحدة تلفيق الأكاذيب، فإن تشريع واشنطن المتعلق بشينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين ليست أكثر من شبكة فجة وبغيضة من الأكاذيب.

لقد أدرك العالم بالفعل أن خطة واشنطن لاستخدام حقوق الإنسان كأداة لتشويه سمعة الصين وخنق تنميتها والحفاظ على الهيمنة الأمريكية المتضائلة تقع تحت ما يسمى بـ”قانون منع العمالة القسرية للويغور” وقوانين أخرى مماثلة.

أكاذيب صريحة

تقوم هذه القوانين بشكل أساسي على الأكاذيب الصريحة. إن القفزات الهائلة التي حققتها شينجيانغ في النهوض بحقوق الإنسان وتحسين حياة مواطنيها أظهرت بشكل قاطع أن مزاعم “الإبادة الجماعية” و “العمالة القسرية” غير صحيحة على الإطلاق.

تكفي بعض الأمثلة البسيطة لتوضيح هذه النقطة. نما عدد الويغور في شينجيانغ من أكثر من 8.3 مليون في عام 2000 إلى أكثر من 11.6 مليون في عام 2020، وارتفع متوسط العمر المتوقع في المنطقة من أقل من 30 عامًا في عام 1949 إلى 74.7 عاما في عام 2019. فمنذ عام 1978 إلى عام 2020، شهد نصيب الفرد من الدخل المتاح في المناطق الحضرية والريفية في شينجيانغ على حد سواء زيادة بأكثر من 100 مرة.

هذه الحقائق موثقة جيدًا وواضحة لجميع العقول المنفتحة والعادلة. في السنوات الأخيرة، زار أكثر من 2000 مسؤول حكومي ورجل دين وصحفي من أكثر من 100 دولة ومنظمة شينجيانغ. ما رأوه هو شينجيانغ سلمية مع تنمية مطردة.

ومن المفارقات، المتعلقة بالعمالة القسرية، كشفت جامعة دنفر أن هناك ما لا يقل عن 500 الف شخص يعيشون في ظل العبودية الحديثة والعمالة القسرية في الولايات المتحدة. كما أنها العضو الوحيد في الأمم المتحدة الذي لم يصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ترويج شائعات عن شينجيانغ

حتى فيما يتعلق بموضوعاتها المستحبة والمفضلة مثل حرية الصحافة والتعبير، فإن واشنطن منافقة بشكل صارخ. فعلى سبيل المثال، في أثناء تسريع آلاتها الدعائية للترويج للشائعات عن شينجيانغ، كانت الولايات المتحدة تحاول إسكات وتهميش أي شخص لديه الشجاعة الكافية لتحدي روايتها.

في واقع الأمر، ما تهتم به الولايات المتحدة حقًا، كما أصبح واضحًا بشكل متزايد، هو كيفية احتواء الصين والحفاظ على هيمنتها.

كان لورنس ويلكرسون، كبير مساعدي وزير الخارجية الأمريكي سابقا كولن باول، اعترف علنا ذات مرة بأن أفضل طريقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لزعزعة استقرار الصين ستكون “إثارة الاضطرابات” في شينجيانغ.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.