سيـــاســة

شينخوا: الولايات المتحدة تستغل فيروس كورونا لاتخاذ إجراءات غير ودية تجاه الصين

استغلال عثرات الآخرين لن يجعل من الولايات المتحدة دولة عظيمة
أيمن عزام 9:14 م, الأحد, 2 فبراير 20 9:14 م, الأحد, 2 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلقت الولايات المتحدة حديثاً تصريحات واتخذت إجراءات غير ودية تجاه الصين، وهي تصريحات وإجراءات غير قائمة على حقائق وغير مفيدة في هذا الوقت بالتحديد، الذي تبذل فيه الصين قصارى جهدها لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

إن استغلال الصعوبات التي يواجهها الآخرون هي آخر شيء نحتاجه في العلاقات بين دولتين. ولهذا، لا تعتبر الخطوات الأمريكية الأخيرة دلالة على حسن النية، بكل تأكيد.

القيود على السفر

لقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الفورية والفعالة التي اتخذتها الصين للسيطرة على تفشي الوباء.

وأعلنت المنظمة موقفها بشأن معارضتها القيود على السفر للصين والتجارة معها.

وقررت الولايات المتحدة التعامل بطريقة عكسية، حيث رفعت واشنطن مستوى التحذير في 31 يناير بشأن السفر إلى الصين إلى الحد الأقصى، في إجراء يماثل ما اتخذته واشنطن من إجراءات حيال العراق وأفغانستان.

وفي نفس الوقت، ذكر وزير التجارة الأمريكي أن تفشي الفيروس من شأنه تعجيل عودة الوظائف إلى الولايات المتحدة.

وادعى بعض المسؤولين الأمريكيين أن الصين لا تتعاون مع الجانب الأمريكي.

لقد اعتبر الجانب الأمريكي التحديات التي تواجهها الصين فرصا تصب في مصلحة التنمية الأمريكية.

واشنطن تظهر خستها

والخطوات التي اتخذتها واشنطن تظهر خستها وعدم شعورها بالمسؤولية.

وفي الحقيقة، تبذل الصين قصارى جهدها للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، وكشفت بكين عن معلومات وشاركت بيانات مع الولايات المتحدة وباقي أعضاء المجتمع الدولي، في الوقت المناسب وبطريقة شفافة ومسؤولة.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن العديد من المنظمات الدولية والدول، ومن بينها الأمم المتحدة وبيلاروس واليابان، زودت الصين بمواد لمكافحة الوباء.

ورغم أن الجانب الأمريكي يسعى إلى إشاعة الهلع، فإن شعوب العالم تستطيع التفرقة بين الصواب والخطأ، وهناك اعتراف واسع النطاق بأن العالم يكون على ما يُرام، فقط حينما تكون الصين على ما يُرام.

وتمتلك الصين القدرة والثقة والإصرار على تحقيق الفوز النهائي في المعركة ضد تفشي الوباء، وتأمل الصين من الجانب الأمريكي التوقف عن  اتخاذ القرارات غير المسؤولة التي لن تفيد العالم ولن تجعل من الولايات المتحدة دولة عظيمة.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

أمريكا والصين يتوصلان لاتفاق يمهد لتسوية حرب التجارة

المال - خاص 4:45 ص, الأحد, 13 أكتوبر 19

واشنطن تفرض قيودا على مسؤولين صينيين لـ”انتهاك” حقوق الأقلية المسلمة

المال - خاص 2:05 ص, الأربعاء, 9 أكتوبر 19

هبوط بالجملة لأنشطة التصنيع الأمريكية والآسيوية والأوروبية

خالد بدر الدين 8:48 ص, الأثنين, 8 يوليو 19

الحرب التجارية الصينية الأمريكية تهوي بالصادرات اليابانية 7.8% في مايو

خالد بدر الدين 5:37 م, الخميس, 20 يونيو 19

«بلومبرج»: الرئيس الأمريكي يمهّد لحرب عملات

عبدالغفور أحمد محسن 8:36 ص, الخميس, 20 يونيو 19

الصين تبدأ تنفيذ رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية

محمود خاطر 8:35 م, الجمعة, 31 مايو 19