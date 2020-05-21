شينخوا : الصين ودول الحزام والطريق تتكاتف في مكافحة «كورونا»

تبرعت مؤسسة زد تى يي الصينية مؤخرا بنظام للتشخيص والعلاج يمكن التحكم فيه عن بعد لمستشفى صيني ومستشفى إيطالي على التوالي للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا . وقالت وكالة شينخوا إن حفل التبرع أقيم يوم الاثنين وكان المستفيدان هما المستشفى…

تبرعت مؤسسة زد تى يي الصينية مؤخرا بنظام للتشخيص والعلاج يمكن التحكم فيه عن بعد لمستشفى صيني ومستشفى إيطالي على التوالي للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا .

وقالت وكالة شينخوا إن حفل التبرع أقيم يوم الاثنين وكان المستفيدان هما المستشفى الأول تابع لجامعة شيآن جياوتونغ في مقاطعة شنشى بشمال غربي الصين ومستشفى البحر في نابولي بايطاليا. واستنادا إلى التشخيص والعلاج المحمول عن بعد وكذا تكنولوجيا الفيديو، ستمكن المرافق المؤسسات الطبية من إجراء استشارات عن بعد للمرضى الذين يعانون من مرض خطير، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية بمقاطعة شنشى .

وقد عملت العديد من المؤسسات الطبية الصينية مع نظيراتها في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق مع تفشي كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وقد تعاونت بعضها البعض في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك المؤتمرات عبر الإنترنت والاستشارات التقنية وعلاج الحالات الشديدة واستخدام الأدوية.

وفي إبريل، شارك خه شي جينغ، رئيس مستشفى شيآن الدولي لإعادة التأهيل الطبي، في اجتماع عالمي على الإنترنت بشأن كوفيد-19. وكان من بين الحضور خبراء طبيون آخرون من الصين وروسيا وبريطانيا واليابان .

وقال خه الذى شارك سابقا في أعمال الخط الأمامي لمكافحة كوفيد-19 في مقاطعة هوبي بوسط الصين ” نود أن نتبادل أحدث خبراتنا وتقنياتنا في الوقاية والتشخيص والعلاج مع نظرائنا الأجانب في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من مساعدة المزيد من المرضى ” .

كما شاركت لي جين نا من المستشفى الثاني التابع لجامعة شيآن جياوتونغ في إجراءات الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 مع جامعة بيشاور الباكستانية والمستشفيات المحلية في مؤتمر على الإنترنت يوم 7 مايو.

وقال محمد آصف خان نائب رئيس جامعة بيشاور إن هذا التبادل وفر معلومات مفيدة حول مكافحة كوفيد-19 لباكستان، وان البلاد تشعر بالتشجيع بعد رؤية الوباء يخضع للسيطرة بشكل جيد في الصين، مضيفا أن هذا ضخ الثقة والقوة في حرب باكستان ضد الفيروس .