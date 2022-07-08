شينخوا : الصين تضخ قوة استقرار إلى سوق الغذاء العالمي من خلال سعيها وراء الاكتفاء الذاتي من الحبوب

بينما تتصاعد المخاوف من حدوث نقص في سوق الغذاء العالمي ، وتزامنها مع إصدار الأمم المتحدة تحذيراً حول “أزمة جوع عالمية غير مسبوقة”، قد تكون الصين مساعداً هاماً في تخفيف حدة التوتر في السوق العالمي، بالنظر إلى خبراتها وتجاربها الناجحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

وبصفتها أكبر منتج للحبوب في العالم، تمكنت الصين من ضمان محصول وافر من القمح في موسم الحصاد الصيفي، يُشكل خمس إجمالي حجم إنتاج الحبوب في البلاد كل عام. كما أنجزت عملية البذر لقرابة 80 بالمائة من الذرة وغيرها من المحاصيل، الأمر الذي يشير إلى أن الصين تمضي بشكل جيد في مسارها لتحقق أكثر من 650 مليون طن من إجمالي حجم إنتاج الحبوب في هذا العام.

العمل على استقرار سوق الغذاء العالمي

ليس بالأمر الهيّن تحقيق حجم إنتاج ضخم كهذا، وخاصة مع انتشار أميكرون الذي عرقل الأعمال الزراعية في ربيع العام الجاري، وازدحام حركة المرور مع توغل حصاد المحاصيل في جميع أنحاء البلاد تحضيراً لموسم الحصاد الصيفي. وكان تأخير أعمال بذر القمح بسبب هطول الأمطار الغزيرة في الخريف العام الماضي وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية من بين عوامل الرياح المعاكسة الأخرى.

إن أداء الصين المستقر ورغم كل الصعوبات ليس صدفة. بل كان نتيجة لعقود من الجهود المبذولة في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

يبلغ عدد سكان الصين المطلوب إطعامهم 1.4 مليار نسمة، ولطالما شعرت الصين بشكل قوي بالإلحاح عندما يتعلق الأمر بالإمدادات الغذائية. ومع ذلك؛ تمتلك البلاد 9 في المائة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم و 6 في المائة من موارد المياه العذبة، الأمر الذي يجعل الأمن الغذائي مهمة شاقة ودائمة للبلاد. وفي الواقع ، أوقف برنامج الغذاء العالمي مساعدات الحبوب للصين في أواخر عام 2005.

تعد قدرة الصين على إطعام نفسها مساهمة كبيرة في العالم، وهذا صحيح بشكل خاص عندما استحوذ ارتفاع أسعار المواد الغذائية على العديد من البلدان، فيما تعد أي علامة على انعدام الأمن الغذائي في الصين أمراً لا يمكن تحمله بالنسبة للعالم الآن.

وهذا هو السبب في أن الصين لم تدخر جهداً لضمان الزراعة الربيعية والحصاد الصيفي على الرغم من تفشي أوميكرون مؤخراً عندما كانت بعض البلدان المتقدمة منشغلة بلعبة اللوم عن أزمة الغذاء.

ووفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، تتراجع جهود العالم في القضاء على الجوع وسوء التغذية ، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في شتى أنحاء العالم إلى 828 مليون شخص في عام 2021.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب

ومع ذلك ، فإن جهود الصين الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب حققت نتيجة جيدة، حيث تجاوز حجم إنتاج الحبوب 650 مليون طن لمدة سبع سنوات متتالية. ويرتفع معدل الفرد من إمدادات الغذاء بكثير عن المعيار الدولي البالغ 400 كغم. وحققت البلاد الاكتفاء الذاتي الأساسي من الحبوب والأمن المطلق في الغذاء الأساسي.

تعتمد استراتيجية إنتاج الغذاء في الصين على العلم والتكنولوجيا، حيث ارتفع معدل مساهمة التطورات العلمية والتكنولوجية في الزراعة بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية ، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 64 في المائة بحلول عام 2025.

علاوة على ذلك ، لا تخفي الصين تقنياتها الزراعية، وإنما تشاركها مع بقية العالم.

في الأسبوع الماضي ، تم الإعلان عن نجاح زراعة تجريبية للأرز الصيني الموفر للمياه والمقاوم للجفاف في بوتسوانا. ويعتقد أن ذلك يتميز بأهمية كبيرة للأمن الغذائي للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

ومع إجمالي ناتج محلي زراعي مجمّع يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي ، اعتمدت مجموعة بريكس، وهي مجموعة من الأسواق الناشئة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ، وثيقة حول التعاون في مجال الأمن الغذائي وأنشأت منتدى حول الزراعة وشؤون الريف على هامش القمة الأخيرة.

إن الأعمال أقوى من الكلمات. لا تهتم الصين فقط بـ “أوعية الأرز” الخاصة بها ، ولكنها تعمل أيضًا من أجل رفاهية بقية العالم أيضا.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.