شينخوا : الصين تساهم بنشاط في حوكمة المناخ العالمي

قال تشاي تشينغ، نائب وزير الإيكولوجيا والبيئة، اليوم الجمعة، إن الصين قد ساهمت بنشاط في حوكمة المناخ العالمي.

وذكر تشاي في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم، ستقوم بأكبر تقليص لكثافة انبعاث الكربون في العالم. وستنتقل من ذروة الكربون إلى الحياد الكربوني في أقصر إطار زمني في التاريخ.

وقال إن الصين تتمسك بالتعددية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة لكل دولة، مضيفا أن الدولة قد عززت التوقيع على اتفاق باريس علاوة على دخوله طور التنفيذ وتطبيقه.

ولفت تشاي إلى أن الدولة قد أدت دورا حيويا في التعاون بين بلدان الجنوب بشأن تغير المناخ. وقد بذلت قصارى جهدها لمساعدة الدول النامية الأخرى، خاصة الدول الجزرية الصغيرة والدول الإفريقية والدول الأقل نموا، لأجل تعزيز قدرة استجابتها للمناخ وخفض الآثار السلبية من تغير المناخ.

وتوجها نحو الأمام، ستعمل الصين مع جميع الأطراف للمشاركة بنشاط في الحوكمة العالمية لتغير المناخ. وستعزز نظاما عالميا عادلا وعقلانيا لحوكمة المناخ بهدف تحقيق منافع مشتركة، وتواصل تعميق التعاون بين بلدان الجنوب بشأن تغير المناخ، وتساهم بقوتها وحكمتها وحلولها بشأن استجابة العالم لتغير المناخ.