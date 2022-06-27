«شينخوا»: الرقمنة تمنح صناعة السيارات الصينية المزيد من الفرص

حصلت صناعة السيارات في الصين على المزيد من الفرص بفضل الرقمنة مما ساعدها على تعزيز مرونتها، ومكافحة المخاطر، وتحديد إمكانات النمو.

وقال تشن تشينغ تاى، رئيس “تشاينا إي.في 100″، وهي مؤسسة بحثية لصناعة السيارات الكهربائية، إن الكهربة هي المرحلة الأولى من ثورة السيارات، بينما تشكل الرقمنة والاتصال الذكي المرحلة الثانية.

وأعلنت شركة تينسنت الصينية العملاقة للتكنولوجيا مؤخرًا عن إستراتيجيتها المطورة حديثًا “الدمج بين المركبات والحوسبة السحابية” وأطلقت “سحابة تينسنت للمركبات الذكية”، وهي حل سحابي شامل ذو نافذة واحدة ومصمم خصيصًا لصناعة السيارات الذكية.

ويمكن لاستراتيجية الدمج بين المركبات والحوسبة السحابية التي تربط المركبة والهاتف المحمول والمحطة السحابية، أن تجعل الاتصالات الرقمية أكثر فعالية، وتخلق حلقة مغلقة تعتمد على البيانات، وتحسن إنتاجية السلسلة بأكملها.

تطوير صناعة السيارات الصينية

وقال داوسون تونغ، النائب التنفيذي الأول لرئيس شركة تينسنت والمدير التنفيذي لمجموعة الصناعات السحابية والذكية، إن هذه الاستراتيجية ستطبق أيضًا تقنيات متطورة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتوفير وصول سهل لصناعة السيارات إلى المنصات ومجموعة الأدوات القابلة للتخصيص، من أجل جعل السحابة قوة إنتاجية جديدة للسيارات الذكية.

ولا تعد تينسنت شركة التقنية الوحيدة التي تتصدى للتحديات الصناعية من خلال التمكين الذكي.

وتعمل إستراتيجية المركبات الذكية المتصلة لشركة هواوي العملاقة للاتصالات، على تزويد قطاع السيارات بمجموعة كاملة من الحلول بدءًا من نظام التشغيل وحتى منصة القيادة الآلية، ومن الرقاقة المطورة ذاتيًا إلى جهاز الليدار، ومن قمرة القيادة الذكية إلى البطارية والمحرك ونظام التحكم الكهربائي.

وقال وانغ جيون، كبير مسؤولي التشغيل بشركة هواوي لحلول السيارات الذكية: “السوق واسع بما يكفي ومليء بالفرص”، مضيفا أن زيادة بنسبة واحد في المائة لكل من مستوى الذكاء والكهرباء، ستؤدي إلى توسيع سوق قطع غيار السيارات بالكامل بأكثر من 6 مليارات دولار أمريكي.

عصر المركبات الذكية

وأصبحت السيارات محطات جديدة في عصر المركبات الذكية، وأصبح تعزيز أمن بيانات المركبة وأمن الشبكة مهمة جديدة.

وسعيا للتغلب على مشاكل الأمان، يوفر حل الأمان المتكامل من تينسنت نظامًا أمنيًا شاملاً يغطي السحابة والقنوات والمحطات الطرفية، فضلاً عن خدمات الأمان على مستوى الخبراء وعملية الأمان ذات الحلقة المغلقة، لضمان أمان رحلة المستخدم والمركبة بشكل شامل، وفقًا لتقرير صدر بشكل مشترك من قبل شركة الأبحاث والاستشارات العالمية جارتنر وشركة تينسنت.

وقال لي بوه، نائب رئيس التنقل الذكي لتينسنت “في عصر المركبات الذكية، نحتاج إلى إعادة تعريف معايير أمان المركبات، وإنشاء نظام أمان شامل متعدد الأبعاد يغطي السحابة والمركبة والأجهزة المحمولة”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.