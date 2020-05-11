شينخوا: الدفعة الثالثة من المستلزمات الطبية ضد فيروس كورنا إلى مصر قريبا

تأتي هدية المستلزمات الطبية الصينية لمساعدة مصر على مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد فى إطار علاقات الصداقة التي تربط الدولتين.

أعلن ضاف لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة أن الدفعة الثالثة من المساعدات لطبية والوقائية ستصل إلى القاهرة قريبا، وستشمل 150 ألف كمامة N95، ومليون كمامة جراحية، و70 ألف بدلة طبية واقية، و70 ألف زوج من القفازات الجراحية والف مقياس حرارة، وتزن حوالي 30 طنا.

وذلك بعد أن وصل بداية هذا الأسبوع الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية والوقائية المهداة من حكومة بكين لمصر لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتأتي هدية المستلزمات الطبية الصينية لمساعدة مصر على مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد بإطار علاقات الصداقة التي تربط الدولتين.

وقال السفير لياو لي تشيانغ في كلمة أثناء تسليم الهدية، إن الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الصينية وسلت أمس الأحد. متانة العلاقات بين مصر والصين

وتشمل الهدية الصينية 10 آلاف كمامة من نوع N95، و10 آلاف بدلة واقية، و70 ألف كاشف حمض نووي، بإجمالي 440 صندوقا وزنها 4.7 طن.

وأضاف لياو أن عددا من حكومات المقاطعات والبلديات الصينية والمنظمات والشركات الصينية تبرعت بكميات من الكمامات والبدل الواقية وكواشف الفيروس.

وتبرعت أيضا هذه الحكومات الإقليمية الصينية لمصر بنظام فحص بالأشعة المقطعية للرئتين بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية.

وأشار لياو إلى أنه فيما يتعلق بالتبادل الفني بين الجانبين، فقد عقد خبراء الصحة من الصين ومصر مؤتمرا بالفيديو كونفرانس.

وشارك الجانبان في مؤتمرين عن بعد في إطار جامعة الدول العربية وعلى المستويات الإقليمية الأخرى بواسطة الفيديو كونفرانس.

وعندما كان الصينيون يعانون من صراع صعب ضد المرض، قدمت الحكومة المصرية والشعب المصري دعما قيما للصين بحسب لياو.

وأشاد لياو بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذى بعث برسالة إلى الرئيس شي جين بينغ للتعبير عن تضامنه فى مكافحة كورونا.

كما أرسل الرئيس السيسي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في زيارة إلى الصين كمبعوث خاص له للتضامن مع الصين.

أهدت حكومة مصر مستلزمات طبية إلى الصين لمكافحة فيروس كورونا

وأهدت الحكومة المصرية المستلزمات الطبية إلى الصين، بحسب سفير الصين بالقاهرة الذي تابع بامتنان قائلا، “نحن دائما نتذكر صداقتنا”.

وأكد السفير أن هذه لحظة مهمة لمصر لمحاربة مرض الوباء المميت والحفاظ على الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية بنفس الوقت. السفير الصينى فى القاهرة

وتدعم الصين بقوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر في ظل القيادة القوية للرئيس السيسي لتعمل البلدان معا لرخاء ومستقبل الشعبين.

وأشار اللواء وائل الساعي، نائب وزيرة الصحة المصرية، خلال مراسم تسلم الشحنة إلى أن وزيرة الصحة، أكدت على عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، فضلا عن التعاون في مجال الصحة.

وأكد الساعي على استلام الدفعة الثانية من المساعدات الطبية والمخصصة لمستشفيات وزارة الصحة ويبلغ ثمنها حوالي 9.7 مليون يوان صيني.

ووجه الساعى الشكر للصين حكومة وشعبا ومؤسسة على بابا التي أرسلت حوالي 5.5 طن وخرجت من جمارك مطار القاهرة الدولي.

وشكر الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان،الحكومة الصينية لدعمها لمصر لمواجهة مرض فيروس كورونا المميت.

وأعرب شوقي عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذي تقدمه الصين لمصر وسط هذه الظروف التي تمر بها.

وقررت الحكومة المصرية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها لمواجهة مرض كوفيد 19 المميت حتى نهاية شهر رمضان الحالي.