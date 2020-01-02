شينخوا: الحرب في اليمن تعرض صناعة نوافذ «القمرية» للخطر

نافذة الألومنيوم الحديثة لا تحافظ على خصوصية المنزل وتحجب الضوء الطبيعي من الدخول

صناعة النوافذ القمرية التقليدية المصنوعة من الزجاج الملون فى اليمن أصبحت معرضة لخطر الزوال بسبب الحرب الدائرة هناك وبسبب توجه الكثير نحو الطراز المعماري الحديث مفضلين النوافذ المصنوعة من الألومنيوم.

الألوان البراقة

تسحر عيون الزائرين الألوان البراقة الجميلة المنعكسة من على نوافذ نصف دائرية مصنوعة من الزجاج الملون والجبس ومثبتة فوق الحواف العلوية لنوافذ المنازل القديمة المبنية من الطوب الطيني في قلب العاصمة صنعاء دوما.

القمرية

ويطلق عليها اليمنيون اسم النوافذ “القمرية” وهم اسم مشتق من القمر.

وهي تسمح بنفاذ ضوء القمر إلى داخل الغرف وتحجب أعين المتطفلين من اختلاس النظر إلى داخل المنزل.

الضوء الطبيعي

ويساعد هذا التصميم الفريد للنافذة في دخول الضوء الطبيعي إلى غرف منازل اليمنيين أثناء انقطاع التيار المستمر منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل أكثر من أربع سنوات.

نوافذ الألومنيوم

ومع ذلك، فإن الطلب على نوافذ “القمريات” قد انخفض بشكل كبير بسبب الحرب على وجه الخصوص.

وتقلص كذلك بسبب نوافذ الألومنيوم الحديثة المستوردة التي تفضلها الأساليب المعمارية الحديثة.

طلبات جديدة

وقال الحرفي محمد الوصابي من ورشة عمله في صنعاء لوكالة أنباء (شينخوا) “لقد أثرت الحرب علينا بشكل كبير… قبل الحرب تعودنا أن نستقبل طلبات جديدة كل يوم لصناعة نوافذ القمريات، لكن الآن أصبح ذلك نادراً، كما أصبح الكثيرون يفضلون نوافذ الألومنيوم الحديثة”.

صناعة تقليدية

وعبر الوصابي، الذي تعمل عائلته في هذا المجال منذ مئات السنين، عن أسفه لتراجع هذه الصناعة التقليدية.

واندلعت الحرب في أواخر عام 2014 بعد أن اقتحمت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء.

واضطرت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية إلى المغادرة إلى عدن واتخاذها “عاصمة مؤقتة”.

التراث اليمني

ومع ذلك، يحب سكان صنعاء المحليون بشدة الهندسة المعمارية التقليدية وأنماطها الهندسية التي تعود إلى مئات السنين، ويفاخرون بإرث الأجداد.

وقال ماجد العولقي، أحد سكان صنعاء، “إن القمرية هي جزء حيوي من التراث الثقافي والمعماري اليمني منذ آلاف السنين … لذلك نحن نحبها”.

ستارة ثقيلة

وأما أمين الشامي، وهو أيضا أحد سكان العاصمة، يقارن بين نوافذ القمرية مع نافذة الألومنيوم الحديثة التي تحتاج إلى ستارة ثقيلة للحفاظ على خصوصية المنزل، لكنها تحجب الضوء الطبيعي من الدخول إلى الغرف.

ضوء القمر

ويصف الشامي قائلا ” نوافذ القمرية تجعل المنظر الداخلي والخارجي للمنزل غاية في الجمال، كما يعكس الزجاج الملون ضوء القمر وضوء الشمس ليضيء داخل الغرف، مما يخلق جواً ملونًا مميزًا”.

اليونسكو

مدينة صنعاء القديمة مسجلة في قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو)، وهي مأهولة منذ أكثر من 2500 عام.

نوافذ زجاجية

وتحوي المدينة حوالي ستة آلاف منزل، وكل منزل مكون من عدة طوابق مبنية من الطوب الطيني ومزين بنماذج هندسية من الجص الأبيض ونوافذ زجاجية ملونة تسمى “القمريات” تضيف جمالا ملونا إلى المدينة الأثرية.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”