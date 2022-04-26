شهد التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية “انتعاشا أخضر” بعد الوباء، وكانت مقاطعة شاندونغ شرقي الصين قد استقبلت أول شحنة قطرية من الغاز الطبيعي المسال بحجم 205 آلاف متر مكعب مؤخرا.

وتم تفريغها في محطة تشينغداو للغاز الطبيعي المسال الواقعة في مدينة تشينغداو الساحلية بالمقاطعة، وهو ما يوفر الاستخدام لـ 200 ألف أسرة لمدة سنة كاملة مما يخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بحوالي 35 ألف طن بالمقارنة مع الفحم.

تعزيز التعاون الاقتصادي

ووقعت شركة “سينوبك” مع شركة قطر للطاقة (قطر للبترول سابقا) اتفاقية شراء وبيع غاز طبيعي مسال طويلة الأمد لمدة 10 سنوات بإمدادات سنوية تبلغ مليوني طن في مارس عام 2021.

وفي السنوات الأخيرة، عملت الصين على تعزيز التنمية الخضراء لـ “الحزام والطريق”، ووقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبناء “الحزام والطريق” الأخضر، ووقعت أكثر من 50 وثيقة تعاون لحماية البيئة مع الدول والمنظمات الدولية على طول “الحزام والطريق”، وبدأت مبادرة شراكة التنمية الخضراء مع 28 دولة على طول “الحزام والطريق”.

وفي الصحراء على بعد 65 كيلومترا جنوب دبي في الإمارات العربية المتحدة، يقع مشروع دبي لمحطة الطاقة الشمسية الحرارية 700 ميغاواط و250 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي تعاقدت عليه شركة شانغهاي إلكتريك. حيث يغطي المشروع مساحة 44 كيلومترا مربعا، وهو من المشروعات الحرارية الشمسية الكبيرة في العالم من حيث السعة المركبة، وحجم الاستثمار، والتخزين الحراري للطاقة باستخدام الملح المصهور.

وبالإضافة إلى ذلك، يتولى معهد تشينغداو للطاقة الحيوية والعمليات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم زمام المبادرة في إطلاق منصات التعاون والتبادل مثل “الشراكة الدولية للتكنولوجيا الحيوية التركيبية” و”تحالف تعاون نظام الطاقة للمركبات الكهربائية” مع البلدان ذات الصلة على طول “الحزام والطريق”. كما أنه يقوم بالبحث العلمي والتكنولوجي في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام الموارد بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، والمعهد المركزي لتنمية المعادن في مصر وجامعات ومؤسسات البحث العلمي الأخرى.

من أجل زيادة تنسيق وتعزيز التعاون في مجال التنمية الخضراء، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، ووزارة الخارجية، ووزارة الإيكولوجيا والبيئة، ووزارة التجارة بشكل مشترك “آراء حول تعزيز التنمية الخضراء في الحزام والطريق بالاشتراك” في مارس الماضي ورتبت 15 مهمة رئيسية في 3 جوانب للتنمية الخضراء.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.