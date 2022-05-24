شينخوا: افتتاح مقهى مخصص لاستقبال رواده مع كلابهم بالقاهرة

تواجدت أنواع مختلفة من الكلاب برفقة أصحابها من البشر في مقهى جديد بالعاصمة المصرية القاهرة حيث كان عدد من الرجال والسيدات يحتسون الشاي والقهوة بينما تستمتع كلابهم بوجباتها إلى جوارهم.

ويعتقد أن كافيه الكلاب (The Dog Cafe) الذي تم افتتاحه مؤخرا، هو أول كافيه من نوعه متخصص في القاهرة يقدم خدمات ومأكولات طازجة وخاصة للكلاب، رغم وجود عدد قليل من الكافيهات والمطاعم الأخرى التي تخصص أماكن وتقدم أطعمة للحيوانات الأليفة لكنها في الأساس مخصصة للبشر.

وشارك في المشروع صديقان من محبي الكلاب، لم يكن لديهما العديد من الأماكن للخروج وقضاء الوقت برفقة كلابهما، وهو التحدي الذي يواجه العديد من أصحاب الكلاب في مصر.

مقهى مخصص لاستقبال رواده مع كلابهم

وقالت علا لطفي، الشريكة المالكة لكافيه الكلاب الجديد، والتي تقتني وتربي الكلاب منذ حوالي ثلاثة عقود، إنه خلال فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، اشترى الكثير من الناس حيوانات أليفة بسبب الشعور بالوحدة.

وأضافت علا لوكالة أنباء ((شينخوا)) “لذلك فكرت في فتح مكان متخصص لكل من البشر والكلاب” للمساعدة في سد الفجوة والنقص في هذا المجال.

وتابعت “الكلاب أيضا لها الحق في تناول الطعام الذي تحبه وأن يكون الطعام جيدا وصحيا”، معربة عن إيمانها بأن “الرحمة بالحيوان تولد طاقة إيجابية في الحياة”.

ويشجع أصحاب وعشاق الكلاب هذا الاتجاه الجديد الذي يحاول المساهمة في حل التحدي الأساسي وطويل الأمد الذي يواجهونه، وهو إيجاد مكان للخروج وقضاء الوقت برفقة كلابهم.

وتنقسم طاولة الاستقبال بالكافيه، حيث يتم طلب الوجبات الخفيفة والمشروبات، إلى قسمين، أحدهما لخدمة البشر والآخر للكلاب.

وفي أحد أركان الكافيه كان عمر إسلام، الذي يعمل في مجال التسويق التقني لشركة مايكروسوفت مصر، يتناول قهوته على إحدى الطاولات برفقة صديقته المقربة “إيفا”، وهي من سلالة “جيرمن شيبرد” وتبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر.

وقال إسلام “بعد انتشار فيروس كورونا بدأ معظمنا العمل من المنزل، وأنا شخصيا لا أحب ذلك وأفضل العمل في مكان به حياة”.

المكان يحل المشكلة

وتابع قائلا “عندما أترك إيفا وحدها في المنزل أشعر أنني بحاجة إلى العودة في أسرع وقت ممكن حتى لا أتركها وقتا طويلا بمفردها”، مضيفا “أرى أن المكان هنا يحل هذه المشكلة”.

وفي جانب آخر من الكافيه، كانت همس عقيل تستمتع بوقتها مع صديقتها “سوكي”، وهي من نوع “جولدن ريتريفر”.

وقالت همس لـ ((شينخوا)) “الآن يوجد مكان يمكنني إحضار كلبي إليه وتناول القهوة والتجمع والتحدث مع أصدقائي”.

وأكد صاحبا الكافيه أن المكان له قواعد خاصة ومصمم بطريقة تضمن سلامة الزبائن وكلابهم، مثل وجود خطافات لتقييد الكلاب بالقرب من كل طاولة ومسافات مناسبة بين الطاولات لمنع الاحتكاك بين الكلاب.

ويوجد بالكافيه حائط مخصص للإعلانات حيث يعلن فيه عن الكلاب المفقودة والكلاب المريضة التي تحتاج إلى مساعدة وكذلك الكلاب المتاحة للتبني وأماكن التبرع للكلاب.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.