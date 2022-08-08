شينخوا : استخدام تايوان لاحتواء الصين محكوم عليه بالفشل

بينما أظهرت الصين عزمها القوي وقدرتها الكبيرة على حماية السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، فإن السياسيين المناهضين للصين الذين يستخدمون تايوان لاحتواء الصين لن يكونوا سوى “حشرة سرعوف تحاول إيقاف عربة”، كما يقول المثل الصيني.

احتواء الصين

وزارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي منطقة تايوان الصينية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من معارضة الصين الشديدة.

وكانت رحلتها تسعى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، وبناء ما يسمى “إرثها السياسي” وصرف انتباه الجمهور عن فضيحة عائلتها.

كما أن الزيارة أحدث دليل على أن السياسيين المناهضين للصين في الولايات المتحدة يستخدمون تايوان كوسيلة لاحتواء الصين إستراتيجيًّا.

ولطالما رأى الشعب الصيني والمجتمع الدولي النوايا الشريرة لبيلوسي وآخرين، والتي لا بد أن تتحطم. وردًّا على زيارة بيلوسي لتايوان، اتخذت الصين سلسلة من الإجراءات المضادة الصارمة والقوية ضد الإجراءات الانفصالية والتدخلات الخارجية لما يسمى “استقلال تايوان”.

وأعلنت الصين، يوم الجمعة، فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد أسرتها المباشرين وثمانية إجراءات مضادة أخرى.

ونظَّم جيش التحرير الشعبي الصيني تدريباتٍ قتالية مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة تايوان.

وبالنظر إلى القرن الماضي، وتحت قيادة الحزب وتحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، لم تتراجع الصين في وجه القمع والتنمر من جانب القوى الأجنبية ولم تستسلم للتدخلات الخارجية.

إن أية محاولة لعرقلة إعادة التوحيد الكامل للصين، أو تأخير أو حتى عرقلة العملية التاريخية للنهوض العظيم للأمة الصينية، لن تؤدي إلا إلى جعل الشعب الصيني أكثر اتحادًا.

وبالنظر إلى المستقبل، ستتعامل الصين مع جميع العقبات بأقصى تصميم وثقة وتحمل.

يجب إعادة توحيد الصين، وبالتأكيد ستتم إعادة توحيدها، كما هو محدد في الاتجاه التاريخي للأمة الصينية.

إن مسألة تايوان، التي نشأت عن الضعف والفوضى للأمة، ستُحل في ظل النهوض الوطني.

سيشترك جميع الصينيين عبر مضيق تايوان في مجد النهوض العظيم للأمة الصينية.

ليس هناك شخص أو قوة يمكنها منع هذا.

وسيثبت التاريخ أن الإجراءات الدنيئة التي يتخذها السياسيون المناهضون للصين ومحاولات الاعتماد على الولايات المتحدة في السعي وراء ما يسمى “استقلال تايوان”، تتعارض مع الاتجاه العام للتاريخ.

هذا يعادل محاولة حشرة سرعوف إيقاف عربة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب لتبادل المحتوى مع جريدة المال