شينخوا: استئناف السياحة يعيد الحياة إلى مدينة الأقصر الغنية بالآثار

بعد الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19

قررت مصر مؤخرا استئناف السياحة، وإعادة فتح المواقع الآثرية، والفنادق والمتاحف في الأقصر للسياح اعتبارا من بداية شهر سبتمبر الجاري.

وذلك بعد الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد.

“مصرية” هو اسم شابة ألمانية تبلغ من العمر 24 عاما، أسماها والدها بهذا الاسم نظرا لحبه لمصر وزياراته المتكررة للبلاد.

وحجزت “مصرية” على الفور رحلة إلى الأقصر بمجرد أن علمت أن المدينة الغنية بالمعالم الأثرية قد أعيد فتحها مؤخرا أمام السياح.

وقالت السائحة الألمانية لوكالة أنباء ((شينخوا))، “إنني حقا أحب مصر، فأنا أحب الناس هنا والثقافة والشمس وكل شيء، فالجميع يبدون سعداء ويتسمون بالود “.

وأضافت، “من هنا يمكنني القول أن زيارة مصر آمنة حقا ولو حتى كنت بمفردك”.

استئناف السياحة

ولأول مرة منذ حوالي 6 أشهر، شوهدت مجموعات من السياح في مجمع معابد الكرنك الشهير بالأقصر ووسط أعمدته العملاقة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وكان أنطوني من هولندا من أوائل الزوار الأجانب للأقصر بعد استئناف السياحة في المدينة.

وذلك على الرغم من أنه كان في مصر لبضعة أيام زار خلالها الإسكندرية والقاهرة قبل التوجه إلى الأقصر. فتح مطار الأقصر امام السياح

وفال “أشعر أن الناس هنا سعداء للغاية برؤية عودة السياح إلى مصر”، هكذا قال السائح الهولندي الذي بدا في أوائل الأربعينيات من عمره.

واستطرد أنطوني قائلا، “أعلم أنه وقت صعب للغاية بالنسبة لمصر وآمل حقا أن يعود السياح لأن هناك الكثير لرؤيته هنا”.

خطة للتعايش مع “كورونا”

ويقوم المسؤولون بالأقصر بتطبيق خطة التعايش التي تتبعها الحكومة المصرية للحفاظ على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مع استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت مصر حتى الآن 99 ألفا و582 حالة إصابة بـ (كوفيد 19)، منها خمسة ألاف 495 حالة وفاة و 76 ألفا و305 حالات شفاء.

وبلغت نسبة الشفاء في البلاد 76.62 بالمائة من إجمالي الحالات.

وتعد السياحة أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي والعملة الصعبة في مصر.

و سجلت عائدات السياحة في البلاد رقما قياسيا بلغ 13 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

وقال محافظ الأقصر مصطفى ألهم لوكالة أنباء ((شينخوا))، “إن قطاع السياحة بالأقصر تضرر كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا.”

” ونحن تستأنف حاليا حركة السياحة بالمحافظة وفقا للإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان”.

توقعات بانتعاش السياحة

وتوقع محافظ الأقصر انتعاش حركة السياحة بالمحافظة خلال الشهور القليلة القادمة خاصه مع بداية الموسم السياحي الشتوي الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل.

ولم تشهد محال الهدايا التذكارية خارج مجمع معبد الكرنك العديد من الزبائن الأجانب، لكن أصحاب المتاجر والباعة ما زالوا يأملون في زيادة تدفق السائحين في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال عوض بشرى، 43 عاما، صاحب أحد محال بيع الهدايا التذكارية، “إن استئناف السياحة في الأقصر بعد ستة أشهر من التوقف هو بمثابة عيد لنا جميعا”.

العديد من الحجوزات

وأوضح بشرى أنه “على الرغم من أن عدد السياح لا يزال محدودا، إلا أن المسؤولين في الأقصر طمأنونا بأن هناك العديد من الحجوزات من قبل السياح الأجانب لزيارة الأقصر خلال موسم السياحة الشتوي”.

أما مؤمن القاضي، وهو مرشد سياحي من الأقصر يبلغ من العمر 38 عاما ويعمل في قطاع السياحة منذ 15 عاما، فأكد أن معظم سكان الأقصر يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة.

وأعرب القاضي عن أمله في قدوم العديد من الأفواج السياحية لزيارة مصر، وخاصة الأقصر، في الموسم الشتوي.

وتم إعادة فتح الفنادق في الأقصر بعد تلقيها شهادة سلامة رسمية من الحكومة والتأكد من تطبيقها لكافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال دانيال، وهو سائح سويسري يبلغ من العمر 46 عاما، إنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربا عن سعادته البالغة بالعودة لزيارة الأقصر من جديد.

وأكد السائح السويسري لـ ((شينخوا)) أن “السلطات هنا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامتنا والأوضاع هنا آمنة تماما، إنني أشجع الجميع على القدوم إلى مصر وزيارة الأقصر”.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

