شينخوا: «إيرباص» تتحدث عن آفاق كبيرة للسوق الصينية رغم تحديات كورونا

تحدث ميشيل تران فان، كبير مسئولي التشغيل في شركة “إيرباص تشاينا”، عن آفاق كبيرة للسوق الصينية ، معبرا عن تفاؤله بشأن الآفاق الكبيرة لشركة تصنيع الطائرات الرائدة للسوق الصينية، على الرغم من التحديات الرئيسية الناجمة عن وباء كورونا ( كوفيد-19) والتي تواجه صناعة الطيران بأسرها في أنحاء العالم.

وقال تران فان خلال مقابلة خاصة أجراها معه مراسلو وكالة أنباء شينخوا: “سنبقى في الصين، إنها سوق لدولة واحدة ينمو بشكل أسرع على المدى الطويل”، مضيفا: “سنواصل البحث عن شراكات في البحوث والتطوير والتكنولوجيات.”

وسلط تران فان الضوء على خط التجميع النهائي في آسيا لشركة إيرباص في بلدية تيانجين بشمالي الصين، قائلاً: “على الرغم من الوباء، إلا أن جميع مصانعنا في الصين وخاصة في تيانجين تواصل عملها بشكل طبيعي”.

آفاق كبيرة للسوق الصينية

وقال: “نسلم الطائرات كما هو متوقع. وتقوم سلسلة الإمداد بتغذية خط التجميع النهائي (في تيانجين) كما توقعنا”، مضيفا: “في نهاية المطاف، لم يكن هناك أي تأثير على قدرتنا في أنحاء العالم”.

وذكر كبير مسئولي التشغيل أن خط التجميع النهائي في تيانجين يملك منشأة رئيسية تعمل على طائرات ذات ممر واحد، طائرات إيرباص من عائلة A320. كما يتمتع أيضا بقدرات تجميع طائرات A330 وA350 عريضة البدن لإيرباص. وستقوم منشأة الإنتاج هناك بالتجميع النهائي لطائرات A321 بحلول نهاية العام الجاري.

وأكمل خط التجميع النهائي في تيانجين وسلّم 53 طائرة من عائلة A320 خلال عام 2021. وافتتح صانع الطائرات الأوروبي خط التجميع النهائي لعائلة A320 في تيانجين خلال عام 2008. وبحلول نهاية عام 2021، قامت شركة إيرباص بتجميع وتسليم 555 طائرة من سلسلة A320 من هذه المنشأة.

وقال تران فان: “إن الخط في تيانجين هو منشأتنا الأولى وخطنا الأول للتجميع النهائي خارج أوروبا. ولذلك، فإن خط التجميع النهائي في تيانجين متكامل مع النظام الصناعي الشامل لشركة إيرباص”، مضيفاً: “ما نستثمره في تيانجين يحدد الخطوات التالية لسلسلة الإمداد الكاملة”.

وأرجع تران فان التشغيل السلس والمستقر لخط التجميع النهائي في تيانجين إلى دعم السلطات المحلية على مختلف المستويات.

دعم كبير لصناعة الطيران

وقال إن هناك كثيرا من الدعم المقدم إلى صناعة الطيران بشكل عام. ونستفيد أيضا من ذلك بشكل غير مباشر”، مضيفا: “بشكل أكثر مباشرة، وأكبر محليا، استفدنا أيضا من كثير من الدعم بشأن تبسيط العمليات الجمركية لجعلها أسرع ولاستيعاب عوامل عدم اليقين في الخدمات اللوجستية في أنحاء العالم.

وأضاف تران فان: “أعتقد أننا لا يجب أن نتأثر كثيرا بالتحديات والصعوبات التي نشهدها على المدى القصير. ونشاهد بعض حالات الانتعاش الجيدة والآفاق إزاء المستقبل. وهذا ما نحاول التركيز عليه”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.