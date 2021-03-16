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شينخوا: إسرائيل تكتشف هيكل عظمي لطفل عمره 6000 عام في كهف قرب البحر الميت

الهيكل العظمي كان مغطى بقطعة قماش حول رأسه وصدره،
أيمن عزام 12:59 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 12:59 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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   أعلن علماء آثار إسرائيليين اكتشاف هيكل عظمي لطفل ملفوف بقطعة قماش أبيض عمره ست آلاف عام (6000)، بالإضافة إلى أقدم سلة تخزين في العالم عمرها حوالي 10500 عام في صحراء يهودا.

اكتشاف هيكل عظمى لطفل

    وقالت سلطة الآثار في بيان إنه تم العثور على الهيكل العظمي في كهف بالقرب من البحر الميت، حيث اكتشف فريق الباحثين عند تحريك حجرتين مسطحتين حفرة ضحلة محفورة تحتها تحتوي على الهيكل العظمي موضوعة في وضع الجنين.

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    وأضاف البيان أن الهيكل العظمي كان مغطي بقطعة قماش حول رأسه وصدره، مثل بطانية صغيرة، مع بروز القدمين منها، وفي يديها حزمة صغيرة من القماش، وتم الحفاظ على الجلد والأوتار وحتى الشعر جزئيا.

    وقالت سلطة الآثار أنه في كهف آخر، عثر علماء الآثار على أقدم سلة تخزين كاملة في العالم، يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث منذ حوالي 10500.

    وأضافت السلطة أنه تم العثور على السلة الكبيرة محفوظة بشكل جيد وتبلغ سعتها من 90-100 لتر، ومنسوجة من مادة نباتية بغطاء ويبدو أنها كانت تستخدم للتخزين.

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    وأشار الباحثون إلى أن السلة “توفر معلومات جديدة رائعة عن كيف كان يتم تخزين المنتجات قبل أكثر عشرة آلاف عام (10000)”.

    وبحسب سلطة الآثار، تم العثور أيضا على اكتشافات تركها بعض المتمردين اليهود الهاربين في نهاية الثورة اليهودية الثالثة ضد الامبراطورية الرومانية منذ حوالي 1900 عام.

    وقالت السلطة إنه من بين المكتشفات عشرات الأجزاء من لفيفة توراتية مكتوبة باللغة اليونانية، وأسهم ورؤوس حربة، وأقمشة منسوجة وأمشاط القمل، ومخبأ للعملات المعدنية النادرة تحمل رموزا يهودية.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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