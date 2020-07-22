شينخوا : أول فوج سياحي يزور ووهان منذ احتواء فيروس كورونا بالمدينة

سمحت المواقع السياحية بمدينة ووهان باستقبال 50 % من قدرة استقبالها الاستعابية، مقارنة بـ 30 % من هذه القدرة سابقا.

استقبلت مدينة ووهان موطن وباء فيروس كورونا وحااضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين هذا الأسبوع أول فوج سياحي من خارج المقاطعة يوم 21 يوليو، لزيارة المدينة منذ رفع الحجر عن المدينة في 8 أبريل الماضى ويتألف الفوج من 8 أفراد من أسرة مكونة من 7 أشخاص وصديق لها، وجميعهم من مقاطعة هونان المجاورة ويعد وصولهم بمثابة خطوة مهمة في استئناف زيارات الأفواج السياحية الإقليمية لمقاطعة هوبي التي عانت من تفشي وباء كوفيد-19.

وأعلنت ووهان بمقاطعة هوبي الأسبوع الماضي أنها سمحت باستئناف الزيارات الجماعية من المقاطعات، وسيعاد فتح المواقع السياحية الداخلية في المقاطعة.

ويسمح للمواقع السياحية بمدينة ووهان باستقبال 50 % من قدرة استقبالها الاستعابية، مقارنة بـ 30 % من هذه القدرة سابقا.

ووفقا لإشعار صادر عن مديرية الثقافة والسياحة بالمقاطعة وبمدينة ووهان، لا تزال الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا أولوية قصوى.

مدينة ووهان استقبلت أكثر من 310 مليون سائح في عام 2019 قبل ظهور كورونا

وكانت مدينة ووهان استقبلت أكثر من 310 مليون سائح في عام 2019 لتصبح واحدة من أكثر المدن السياحية شعبية بالصين.

ونشرت وكالة شينخوا للأنباء صورا لسياح يزورون برج الكركي الأصفر الشهير في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين. انتعاش السياحة فى ووهان بعد كورونا

وتوجه فوج مكون من 6 مسافرين يوم السبت الماضي إلى مدينة لانتشو شمال غربي الصين، علما أنه أول فوج سياحي يسافر خارج المقاطعة.

إعادة افتتاح مئات من دور السينما بعدة مدن ومنها مدينة ووهان السياحية بعد احتواء كورونا

ومن ناحية أخرى أعلنت الصين إعادة افتتاح مئات من دور السينما في عدة مدن صينية ومنها مدينة ووهان السياحية.

وتم افتتاح دور السينما بعد إغلاق استمر ستة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا مع اتخاذ تدابير احترازية متنوعة لمكافحة الوباء.

وأعلنت مصلحة الدولة للسينما السماح لدور السينما بالمناطق المعرضة للإصابة بكورونا باستئناف أعمالها شريطة تطبيق إجراءات فعالة للوقاية من الوباء. إعادة افتتاح السينما فى ووهان بعد كورونا

وأعادت بعض دور السينما في مدن صينية من شنغهاي إلى تشنغدو فتح أبوابها هذا الأسبوع بعد ستة أشهر من الإغلاق.

وذكرت وكالة شينخوا أن فتح السينما يبرز قدرة بكين على السيطرة على الوباء الذي لا يزال يفتك بمناطق مختلفة بالعالم.

ولا تستطيع دور السينما بيع أكثر من 30 % من التذاكر المتاحة لكل عرض للحد من تفشى العدوى من كورونا.

وأظهرت خرائط اختيار المقاعد في تطبيقات بيع التذاكر بحيث يضطر المشاهدون لحفظ مسافة مقعدين الواحد عن الآخر بمعظم دور السينما.

إعادة فتح السينما الصينية سيعوض خسائر فادحة تكبدتها بسبب كورونا

ويبعث فتح السينما الصينية الأمل في أن يتمكن ثاني أكبر سوق للأفلام بالعالم من تعويض خسائر فادحة تكبدها بسبب كورونا.

قامت أكبر سلسلة دور سينما بالصين قبل فتح الصالات، بعمليات تنظيف دقيقة، وقام الموظفون بتنظيف المقاعد والنظارات الثلاثية الأبعاد بالمطهرات.

وأوضح مدير دور السينما باو ياوبي أنّ المشاهدين كانوا يتصلون باستمرار بمكتب الاستعلامات للسؤال عن موعد استئناف العروض السينمائية.

وقال إنّ “المشاهدين كانوا يتطلعون لذلك… أن يكون بوسعهم دخول السينما والجلوس سويا مع آخرين والشعور بالسعادة التي تجلبها الأفلام”.

ولكنّ القلق من انتقال عدوى فيروس (كوفيد 19) لا يزال قائما، إذ لا تزال دور السينما بالعاصمة الصينية بكين مغلقة.

وأعلنت السلطات الصينية بمارس أنها ستعيد فتح السينما المغلقة منذ يناير ولكنها غيّرت رأيها بعد ظهور بؤر جديدة بأرجاء البلاد.

وتكبدت دور السينما خسائر مادية فادحة على الأقل خلال النصف الأول من العام الجاري، لأنها ضمن آخر الأنشطة التي استؤنفت.

وذكرت “واندا فيلم” أكبر سلسلة دور سينما صينية أنها تتوقع تسجيل خسائر تبلغ 1,5 مليار يوان (214 مليون دولار).

وقال المنتج والكاتب السينمائي الصيني فانغ لي إنّ تعافي صناعة السينما سيكون بطيئا لاستمرار المخاوف من كورونا والقيود المفروضة.

خسائر السينما تتجاوز 50 % مقارنة بما قبل فيروس كورونا

وأضاف فانغ أنه حتى لو تم انتاج أفلام تجارية بعد إعادة فتح دور السينما، ستتكبد خسائر تتجاوز 50 % مقارنة بما قبل الفيروس.

لكن عدة مدن ما زالت تغلق أبواب دورها السينمائية أمام الزوار، لأن حكومة بكين تركت قرار فتحها بيد السلطات المحلية.

وعلى سبيل المثال، لم تفتح دور العرض في العاصمة بكين أبوابها حيث شهدت المدينة تفشيا جديدا للفيروس الشهر الماضي.

وبحسب منصة مبيعات التذاكر الصينية (ماويان إنترتينمنت)، بلغت مبيعات التذاكر خلال يوم الإثنين الماضى 3.03 مليون يوان (433662.52 دولار أمريكي).

وبلغت إيرادات السينما بالصين 64 مليار يوان عام 2019، ومن المتوقع خسائر الإيرادات 30 مليار يوان بشباك التذاكر هذا العام.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة “المال”.