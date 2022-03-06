شينخوا : أكبر وأقدم معرض لنباتات الزينة بمصر يجذب العديد من العارضين ومحبي النباتات

المعرض يأتي هذا العام تزامنا مع استضافة مصر إلى قمة المناخ "cop27"

اجتذب أكبر وأقدم معرض سنوي لزهور الربيع في دورته الـ 89 بمصر أكثر من 200 عارض مصري، ومن المتوقع أن يجتذب عشرات الآلاف من الزوار.

ويقام معرض زهور الربيع والذي يستمر 45 يوما، في حديقة الأورمان النباتية بمحافظة الجيزة بالقرب من العاصمة القاهرة.

ويعتبر هذا المعرض ملتقى المهتمين بالزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، إذ أنه يتيح كل احتياجات الأسرة المصرية من الزهور والنباتات بأسعار رمزية تكاد تصل إلى أسعار التكلفة.

أقدم معرض لنباتات الزينة

وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إن المعرض يضم أكثر من 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وأضاف القصير، في تصريحات صحفيه خلال افتتاح المعرض، أن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها سواء للسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع له تقاليده وهو تاريخي وعريق وأصبح له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة

وأكد القصير أن المعرض يأتي هذا العام تزامنا مع استضافة مصر إلى قمة المناخ “cop27” حيث تشجع الدولة الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية.

وقال أحمد هلال، صاحب شركة متخصصة في زراعة الصبار والزهور، لوكالة أنباء ((شينخوا)) ” المعرض حدث مهم للغاية ننتظره بفارغ الصبر، حيث أنه يساعدنا على الاتصال المباشر بأعداد كبيرة من العملاء”.

وأشار هلال إلى أن المعرض عبارة عن منصة يجتمع فيها عشاق النباتات لشراء الزهور ونباتات الزينة، مضيفا أن الزوار يمكنهم العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الزهور والنباتات بأسعار معقولة.

وأضاف أن “إقبال الزوار جيد حتى الآن ومن المتوقع أن يزداد في الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن شركته شاركت في المعرض منذ عدة سنوات.

فيروس كورونا أدى لانخفاض المبيعات

ونوه إلى أن جائحة فيروس كورنا الجديد “كوفيد -19” أدت إلى انخفاض المبيعات، مستطردا “لكن المعرض يساعدنا في تسويق منتجاتنا للتغلب على هذا التراجع”.

وأكد أن معرض زهور الربيع يعد فرصة جيدة للشركات والمزارعين لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية.

ويعد معرض زهور الربيع بمصر أكبر وأقدم معرض سنوي في المنطقة العربية، حيث يقام سنويا بحديقة الأورمان النباتية، المقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1873، وتحتضن مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وتعتبر من أشهر الحدائق النباتية في العالم.

وقالت الفنانة التشكيلية نورهان يحيى “أحرص على زيارة معرض زهور الربيع كل عام، حيث أجد نباتات نادرة وبأسعار رخيصة هنا”.

وقالت نورهان يحيى، لوكالة أنباء ((شينخوا)) بينما تفحص نبتة صبار نادرة، إن المعرض يوفر آلاف النباتات بما في ذلك النباتات النادرة جدا.

وأضافت “أفضل دائما نباتات الصبار لاستخدامها في زينة المنزل لأنها لا تتطلب الكثير من العناية وتبدو رائعة طوال العام”.

منى محمود، ربة منزل من القاهرة، تزور المعرض بشكل متكرر، حيث يمكنها العثور على أنواع جديدة من الورود والنباتات لحديقتها الداخلية الصغيرة.

وقالت منى لوكالة أنباء ((شينخوا)) وهي تبتسم ابتسامة عريضة “العرض رائع، وأتمنى أن يكون لدي حديقة أكبر لشراء المزيد من النباتات”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.