شينت توقع اتفاقية مع جوشي لإنشاء أكبر محطة شمسية بالشرق الأوسط أعلي الأسطح

محمد ريحان و عمر سالم

أعلنت شركة شينت (CHINT) العاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة والطاقة الجديدة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع كل من شركة إنجازات أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه بمصر ، وشركة “جوشي- مصر” لصناعة الفايبر جلاس.

وتمثل هذه الشراكة بداية المرحلة الثانية من مشروع مصنع جوشي للطاقة الشمسية في منطقة قناة السويس الاقتصادية في مصر.

حيث اسندت شركة “جوشي- مصر” لصناعة الفايبر جلاس، مشروعاً لتوريد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على أساس بناء-التملك-التشغيل-النقل BOOT، للتعاون الذي يضم إنجازات وشركة شينت الكهربائية في مصر.

سيتضمن هذا المشروع تركيب محطات لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تزيد عن 12 ميجاواط، باستخدام تكنولوجيا شينت وإنجازات، مما يجعله خطوة مهمة نحو ممارسات الطاقة المستدامة في منطقة قناة السويس الاقتصادية. ومن المتوقع أن يساهم المشروع أيضا في تقليل انبعاث 633,000 طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة المشروع.

تغطي شبكة الأعمال التجارية لشينت جلوبال أكثر من 140 دولة ومنطقة حول العالم في مجالات الجهد المنخفض، نقل وتوزيع الطاقة، وقياس الغاز والكهرباء والمياه بالإضافة الي الطاقة الخضراء مثل الطاقة الشمسية وغيرها للاستفادة من سلسلة الإنتاج الصناعي الكاملة. كما يؤكد توقيع هذا التعاون إلى التزام شينت بتعزيز المبادرات المستدامة والطاقة النظيفة في القطاع الصناعي في مصر من خلال شراكات استراتيجية بين الكيانات الصناعية الثلاث الرائدة.

قال تساي جيانهوا، المدير العام لشينت في غرب آسيا وأفريقيا، فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تتناسب مع التزامنا العالمي بتقديم حلول للطاقة المستدامة، حيث يُظهر التعاون بين شينت وإنجازات وجوشي تفانينا في تعزيز الابتكار وتعزيز مستقبل أخضر لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وقالت شركة إنجازات انه انطلاقا من رؤيتنا ‘الطاقة النظيفة للجميع’، نتطلع في إنجازات إلى الاستفادة من خبراتنا في تطوير وتنفيذ و تشغيل تكنولوجيا الطاقة النظيفة وأنظمة الطاقة الشمسية في تطبيقات الصناعة من خلال شراكتنا مع جوشي؛ حيث تؤكد هذه الشراكة على إمكانية القوة الدافعة للتعاون المتعدد الأطراف لتوطين تقنيات شينت.

مشروع الألياف الزجاجية في مصر ليس فقط إنجازاً هاماً من التعاون الاقتصادي بين الصين ومصر، ولكنه أيضاً نموذج لتعاون القدرات الإنتاجية بين الصين وأفريقيا. هذا المشروع قد كسر العديد من الأرقام القياسية – حيث يعد حاليا أكبر مشروع صناعي صيني من حيث كمية الاستثمار الفعلي في مصر، وأفضل تكنولوجيا ومعدات، وأسرع سرعة بناء.

وأكد ما شنجدونج، المدير العام لشركة شينت الكتريكس مصر.”بـأن شينت ستواصل تقديم حلول الطاقة النظيفة من خلال الحلول الكهروضوئية للمشروع، وستستمر في تمكين العملاء بمصر بقدرات خدمة النظام الخاصة بـالمصدر الأخضر والشبكة الذكية وتطبيقات تخزين الطاقة”

ووفقاً ل ما شينياو، المدير العام لجوشي في مصر والذي صرح: “ستستمر جوشي في رؤيتها للانتقال التدريجي إلى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، وتفخر بأن تكون جزءاً من مشروع يحدد معياراً جديداً لمبادرات الاستدامة في المنطقة. مشروع مصنع جوشي للطاقة الشمسية هو دليل على التأثير الإيجابي للشراكات الاستراتيجية والإنجازات من المرحلة الأولى”