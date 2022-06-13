«شيميرا» تقدم عرضاً منافساً لـ«بلتون» دون فحص نافٍ للجهالة

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن شركة «شيميرا للاستثمار» الإماراتية لا تشترط إجراء فحص نافٍ للجهالة لشركة «بلتون المالية القابضة» قبل تقديم عرض الاستحواذ عليها، فى ظل أن الأخيرة مدرجة بالبورصة وأرقامها كلها معلنة.

وأعلنت شركة «بلتون المالية القابضة»، فى إفصاح للبورصة المصرية، أمس الأحد، عن تلقيها إخطارًا من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بنيتها تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نسبة لا تقل عن %51 وحتى %90 من أسهمها، بسعر 1.485 جنيه للسهم الواحد، وبإجمالى 661 مليون جنيه.

ويأتى عرض «شيميرا» منافسًا لنظيره المقدم من شركة «wm» بالتحالف مع مستثمرين آخرين، والذى تم تقديمه الأسبوع الماضي، بسعر 1.35 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 580 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أن شركة «شيميرا» ربطت قرارها النهائى فى الصفقة بنتائج الدراسة الاستثمارية التى تجريها، وليس بالفحص النافى للجهالة.

ورأت المصادر أن عرض الشراء المقدم من شركة «wm» يقيم شركة «بلتون» فى حدود 545 مليون جنيه، وليس 580 مليونًا، وذلك لأن عرضها اشترط عدم احتساب قيمة أسهم الإثابة والتحفيز البالغة 35 مليونًا، وتحميلها على قدامى المساهمين، وبذلك يصبح تقييم السهم وفقًا للعرض 1.22 جنيه.

يذكر أن شركة «wm» قالت فى بيانها السابق أنه تم احتساب السعر المبدئى المعروض ضمن الصفقة على أساس تحمل المساهمين القدامى لقيمة أسهم نظام الإثابة والتحفيز التى تستحق قبل تاريخ تنفيذ عرض الشراء الإجباري، أو بسبب عرض الشراء الإجباري، وبعد خصم قيمة تلك الأسهم من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها، وذلك دون تحمل المشترى أو الشركة أى أعباء خاصة بنظام الإثابة والتحفيز.

وفى سياق متصل، قالت المصادر بما أن عرض «شيميرا» للاستثمار لم يشترط إجراء فحص نافٍ للجهالة فإن هيئة الرقابة المالية ستبحث الموافقة على تنفيذه من عدمه وفقًا للمعايير التى يجب توافرها فى الطرف المستحوذ على أى شركة مالية خاضعة لرقابتها فى السوق.

مصادر: الهيئة قد توافق على التنفيذ حال استيفاء الإجراءات قبل انتهاء فحص الطرف المنافس

وتابعت أنه فى حال استيفاء الشروط وصدور الموافقات اللازمة الخاصة بعرض «شيميرا»، فليس من المشترط انتظار انتهاء فترة إجراء الفحص النافى للجهالة للطرف المنافس، وهو «wm»، فربما تصدر الهيئة موافقتها على التنفيذ مباشرة.

قال هشام الشبيني، رئيس قسم البحوث فى شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن سعر عرض شركة «شيميرا» يعكس مضاعف قيمة دفترية لـ«بلتون» عند 1.76 مرة، مقابل 1.60 مرة لعرض «wm» للاستشارات، ما يجعل عرضها أفضل للمساهم البائع.

وأوضح «الشبينى» أن سهم «بلتون» يتداول حاليًا عند سعر سوقى يبلغ 1.14 جنيه، بينما تبلغ القيمة الدفترية عند 0.84 جنيه، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وذكر أن التجارب العالمية الموثقة فى عروض الشراء تُشير إلى ارتفاع السعر السوقى لسهم الشركة المستهدفة بالاستحواذ بنسبة %33 فى المتوسط منذ الإعلان عن العرض، بمعنى أنه من المفترض ارتفاع سعر «بلتون» إلى 1.51 جنيه بعد عرض شيميرا.

وقال إن السعر المقدم من «شيميرا» يضاهى العروض المقدمة للاستحواذ على شركات مماثلة لـ«بلتون» فى الدول النامية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة ظهور عروض أخرى بسعر أعلى أو قيام الشركات مقدمة العروض برفع أسعارها.

وأشار «الشبينى» إلى أن مضاعف ربحية قطاع الخدمات المالية يبلغ حاليًا 9.68 مرة وفقًا لحسابات البورصة، بينما مضاعف القيمة الدفترية للقطاع عند 1.01 مرة، وفقًا لحسابات بحوث مباشر وشركات القطاع تحت التغطية.

وتأسست «شيميرا» للاستثمار عام 2007، وهى شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي، وتتولى إدارة محفظة متنوعة، تشمل أسهمًا مدرجة وغير مدرجة فى أسواق المال المحلية والإقليمية، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة «Royal Group» فى أبو ظبي، وهى تكتل استثمارى يضم أكثر من 60 شركة، وتتركز استثماراتها فى مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، مثل قطاع العقارات، والتشييد والبناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والضيافة والطيران والرعاية الصحية والاستثمارات المتنوعة.