شيميرا الإماراتية تكلف داليا خورشيد برئاسة بلتون القابضة بعد استحواذها على 55.9%

أعلنت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية تعيين داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصب الرئيس التنفيذى لشركة بلتون المالية القابضة بعد نجاحها فى اتمام الاستحواذ على 55.9% من أسهمها.

وقالت شيميرا للاستثمار فى بيان حصلت المال على نسخة منه إن تعيين داليا خورشيد فى هذا المنصب لما تتمتع به من خبرة واسعة فى مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الدولية وتمويل الشركات.

وقال سيد بصر شُعيب رئيس مجلس إدارة شيميرا أن خطوة الاستحواذ على بلتون تتماشى بشكل مباشر مع رؤية واستراتيجية الشركة للتوسع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى توليد القيمة خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ خطة تحولية طموحة تستهدف دعم نمو “بلتون” وتعزيز ربحيتها.

وأكد شعيب ثقته في أن تكليف داليا خورشيد بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون سيساهم بشكل فعال في إعادة بناء الشركة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبها عبرت داليا خورشيد عن اعتزازها بتولى قيادة خطة التحول الاستراتيجي لشركة بلتون، معربة عن ثقتها في على إعادة هيكلة الشركة لتصبح أحد الكيانات الرائدة في المنطقة ومركزًا لجذب الاستثمارات الدولية.

شيميرا استحوذت على 55.9% من أسهم بلتون القابضة بقيمة 384.7 مليون جنيه

سيد شعيب رئيس مجلس إدرة شيميرا للاستثمار

وأتمت شيميرا للاستثمار الإماراتية عملية استحواذها على 55.9% من أسهم بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه خلال جلسة الخميس بالبورصة المصرية ( 4 أغسطس الجارى).

وأظهرت نتيجة عرض الشراء المنشورة على شاشة التداول بالبورصة استجابة 259.1 مليون سهم فى بلتون القابضة لعرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار بسعر 1.458 جنيه للسهم.

وتشير أوامر البيع المسجلة فى العرض إلى أن شركة أوراسكوم المالية القابضة( المساهم الأكبر فى بلتون )،هى الطرف شبه الوحيد المستجيب للعرض ،كما تشير النتيجة إلى معظم صغار المساهمين لم يستجيبوا للعرض ولم يسجلوا أى أوامر لبيع أسهمهم التى تمثل 44.1% تقريبا من إجمالى الأسهم.

وتولت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما تولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية بتاريخ 19 يوليو الماضى.

وتبلغ حصة أوراسكوم المالية القابضة فى بلتون حوالى 55.9% بما يعادل 295.1 مليون سهم (تمثل الحصة المستجيبة)، بينما تتوزع بقية الحصة على آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 19 يوليو الماضى.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس .

ويرأس أنسي نجيب ساويرس (الحفيد) مجلس إدارة أوراسكوم المالية، بينما يشغل نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بلتون القابضة : عرض شيميرا استهدف 90% أو 51% من الأسهم كحد أدنى

واستهدف عرض شيميرا الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، بما يعنى أن نتيجة العرض جاءت فوق الحد الأدنى بقليل حيث بلغت نسبة الاستجابة 55.9%.

وتلقت بلتون فى 12 يونيو الماضى خطاب نوايا من شركة شيميرا للاستثمار للاستحواذ على 90% من أسهمها بمتوسط سعر 1.485 جنيه للسهم دون طلب فحص نافى للجهالة على الشركة (تطور الخطاب إلى عرض رسمى فى 21 يونيو ).

وقالت الرقابة المالية فى بيان منشور آنذاك،إن هذا العرض جرى تقديمه رسميا من قبل شركة ( chimp 1 investment spv rsc ltd ) التابعة لشركة شيميرا للاستثمار.

وخاطبت بلتون الرقابة المالية فى وقت لاحق لإيقاف طلب إجراءات الفحص النافى للجهالة المسموح بها لشركة دبليو إم للاستشارات (مقدمة العرض الأول) لحين البت فى العرض الإماراتى الأعلى سعرا (وافقت الرقابة على الطلب بتاريخ 13 يونيو ).

وأفصحت بلتون فى 5 يونيو الماضى عن تلقيها عرض استحواذ مبدئى من مجموعة مستثمرين للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أقصى بقيمة إجمالية قدرها 541.5 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (5 يونيو 2022)، إن هذا العرض تقدم به تحالف مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين تقودهم شركة دبليو إم للاستشارات بمتوسط سعر 1.35 جنيه للسهم.

ونوهت الشركة وقتها إلى أن هذا العرض محل دراسة وسيجرى نقاشه فى أقرب انعقاد قادم لمجلس الإدارة مع دراسة تفاصيله المالية والقانونية (انعقد المجلس بتاريخ 12 يونيو وقرر تعليق العرض لحين الفصل فى الإماراتى الأعلى سعرا).

