«شيميرا» الإماراتية تحدد 10 أيام أمام مساهمى بلتون القابضة لتسجيل أوامر البيع

حددت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية عشرة أيام عمل أمام مساهمى بلتون المالية القابضة لتسجيل أوامر البيع فى البورصة المصرية اعتبارا من جلسة الغد وحتى 3 أغسطس المقبل.

وحصلت شيميرا للاستثمار أمس الثلاثاء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر عرض الاستحواذ المقدم على شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 619 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية، إن موافقتها على نشر عرض شراء بلتون القابضة لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت “الرقابة المالية” مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة شركة “شيميرا” للاستثمار الإماراتية بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (19 يوليو الجارى)،على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرة أيام عمل ، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

وتتولى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما يتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية الثلاثاء.

بلتون القابضة : شيميرا للاستثمار تقدمت بعرض أعلى سعرا دون طلب فحص نافى للجهالة

وتلقت بلتون المالية القابضة فى 12 يونيو الماضى خطاب نوايا من شركة شيميرا للاستثمار للاستحواذ على 90% من أسهمها بمتوسط سعر 1.485 جنيه للسهم دون طلب فحص نافى للجهالة على الشركة (تطور الخطاب إلى عرض رسمى فى 21 يونيو ).

وقالت الرقابة المالية فى بيان منشور آنذاك،إن هذا العرض جرى تقديمه رسميا من قبل شركة ( chimp 1 investment spv rsc ltd ) التابعة لشركة شيميرا للاستثمار.

وخاطبت بلتون الرقابة المالية فى وقت لاحق لإيقاف طلب إجراءات الفحص النافى للجهالة المسموح بها لشركة دبليو إم للاستشارات (مقدمة العرض الأول) لحين البت فى العرض الإماراتى الأعلى سعرا (وافقت الرقابة على الطلب بتاريخ 13 يونيو ).

ويستهدف عرض شيميرا للاستثمار الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى. ويبلغ عدد أسهم بلتون 445.6 مليون سهم، بما يعنى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 619 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 90% أو 345 مليون جنيه تقريبا فى حالة الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات المال.

تحالف دبليو إم للاستشارات تقدم بعرض استحواذ أول أقل سعرا مع طلب الفحص

وأفصحت بلتون فى 5 يونيو الماضى عن تلقيها عرض استحواذ مبدئى من مجموعة مستثمرين للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أقصى بقيمة إجمالية قدرها 541.5 مليون جنيه وفقا لحسابات “المال”.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (5 يونيو 2022)، إن هذا العرض تقدم به تحالف مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين تقودهم شركة دبليو إم للاستشارات بمتوسط سعر 1.35 جنيه للسهم.

ويستهدف العرض الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، مع إمكانية تعديل السعر وفقا لما ستسفر عنه عملية الفحص النافى للجهالة.

ويشير السعر المقدم إلى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 541 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 90% أو 305 ملايين فى حالة الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات “المال”.

ونوهت الشركة وقتها إلى أن هذا العرض محل دراسة وسيجرى نقاشه فى أقرب انعقاد قادم لمجلس الإدارة مع دراسة تفاصيله المالية والقانونية (انعقد المجلس بتاريخ 12 يونيو وقرر تعليق العرض لحين الفصل فى الإماراتى الأعلى سعرا).

مجلس إدارة بلتون يقترح بيع حصة لشريك إستراتيجي منذ أبريل 2021

واقترح مجلس الإدارة الجديد لبلتون برئاسة منير فخرى عبد النور خطة إستراتيجية لتطوير عملها فى أبريل قبل الماضى (2021)، تتضمن بيع حصة لـ”شريك إستراتيجى” من المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية إضافة إلى مقترحات أخرى قريبة الصلة.

وقالت بلتون، فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك، إن خطة مجلس الإدارة تستهدف تنوع التمويل والدعم الإستراتيجى لأعمالها وأنشطتها.

وشملت الخطة المذكورة فتح باب التفاوض مع الشركاء الإستراتيجيين الراغبين فى ذلك، عبر بيع حصة من أسهم الشركة إليهم أو زيادة رأسمالها وفقا لما بفضى إليه الاتفاق.

وأفصحت “بلتون” فى وقت سابق، عن نيتها بيع بعض استثماراتها الخارجية، فى إطار خطة إستراتيجية أوسع للتركيز على السوق المصرية والأسواق الإقليمية المجاورة في قطاع بنوك الاستثمار.

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر 2020، فى إجراءات بيع حصتها فى” أرباخ جرايسون” المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من الأرباح.

وتبلغ قيمة الصفقة 2.8 مليون دولار أمريكى (ما يعادل 45 مليون جنيه)، إضافة إلى 50% من صافى الأرباح على مدار فترة تمتد إلى ثلاثين شهر.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، وذلك فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، إحداهما متخصصة فى الخدمات المالية وتضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.