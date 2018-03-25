شيماء الشايب عن حفلها بدار الأوبرا: حماس الجمهور شجعني على تكرار التجربة

أحمد حمديأحيت المطربة شيماء الشايب حفلها الأول بدار الأوبرا المصرية، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية، أمس، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري، وسط حضور جماهيري قوي، وعدد كبير من الموسيقيين في مقدمتهم المنتج ريتشارد الحاج والموسيقار حسن فكري والموسيقار منير الوسيمي، والملحن



أحمد حمدي

أحيت المطربة شيماء الشايب حفلها الأول بدار الأوبرا المصرية، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية، أمس، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري، وسط حضور جماهيري قوي، وعدد كبير من الموسيقيين في مقدمتهم المنتج ريتشارد الحاج والموسيقار حسن فكري والموسيقار منير الوسيمي، والملحن القدير صلاح الشرنوبي والمطربة نهال نبيل والمطرب علي حسين والمطربة نيفين رجب وحسن أش أش، وحرص كذلك على حضور الحفل عائلة شيماء والدتها المطربة فاطمة عيد ووالدها اللواء شفيق الشايب.



وخلال الحفل قدمت شيماء أغانى ألبومها الأخير “دنيتي جنة”، منها “تاني حب” و”سد خانة”، وطلب منها الجمهور إعادتها أكثر من مرة، وغنت للمطربة أنغام “شنطة سفر”، وعددًا من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم من بينها “لسه فاكر” و”دارت الأيام” و”أنساك”، ولنجاة غنت القريب منك بعيد وغنت كان يامكان لميادة الحناوي واختتمت الحفل بأغنية كل دا كان ليه للموسيقار محمد عبدالوهاب.



وقالت شيماء في تصريحات صحفية، إن الحفل يعد خطوة أولى نحو سلسلة من الحفلات تحضر لها الفترة المقبلة، بالاتفاق مع المنتج ريتشارد الحاج، موضحة أن تفاعل الحضور معها كان دافعًا قويًا بالنسبة لها على تكرار التجربة، خاصة من خلال أغنية سد خانة التي طلبوا أن تغنيها أكثر من مرة.

وتابعت أنها تحرص خلال الحفلات على التنوع بين الغناء الحديث لمجموعة من أغانيها الجديدة إلى جانب أغانى كبار المطربين من الزمن الجميل لأنه اللون الغنائي المفضل بالنسبة لها، وكان سببا في خلق التواصل بينها والجمهور في بداياتها.