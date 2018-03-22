شيماء الشايب تستعد لحفلها بمعهد الموسيقى العربية

أحمد حمدي تواصل المطربة شيماء الشايب بروفات حفلها، المنتظر إقامته الجمعة 23 مارس، على مسرح معهد الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو أحمد حسن فكري. وأكدت شيماء، في تصريحات صحفية، أنها تعتبر الحفل محطة مهمة في مشوارها كونه الأول على مسارح دار الأوبرا المصري، مشي

أحمد حمدي





تواصل المطربة شيماء الشايب بروفات حفلها، المنتظر إقامته الجمعة 23 مارس، على مسرح معهد الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو أحمد حسن فكري.

وأكدت شيماء، في تصريحات صحفية، أنها تعتبر الحفل محطة مهمة في مشوارها كونه الأول على مسارح دار الأوبرا المصري، مشيرة إلى أنها تستعد جيدًا للحفل، وخلالها ستقدم العديد من المفاجآت للجمهور.

وتابعت أنها ستغني عددًا كبيرًا من أغاني ألبومها الأخير “دنيتي جنة”، من إنتاج ريتشارد الحاج، ومن بينها تاني حب من وألحان شاكر الموجي، وأغنية سد خانة ألحان سامر أبو طالب ودنيتي جنة، وأغنية شوية شوية، إضافة إلى عدد من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ووردة ونجاة ومحمد عبد الوهاب.