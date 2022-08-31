شيكو يبدأ تصوير «ابن الحاج أحمد» بعد غياب 4 سنوات عن السينما

انطلق خلال الساعات الماضية تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي الجديد “ابن الحاج أحمد” الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي شيكو، ويشهد عودته لشاشة السينما المصرية وجمهورها بعد غيابه 4 سنوات عنها منذ آخر عمل سينمائي له” قلب أمه”.

وفيلمه شيكو الجديد يضم كوكبة من الفنانين أبرزهم النجمة الشابة رحمة أحمد الشهيرة بشخصية “مربوحة” التي قدمتها في مسلسل “الكبير قوي” هذا العام، وسيد رجب، والفيلم فكرة عمرو سلامة وسيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محيي.

اكتفى شيكو خلال السنوات الماضية الظهور في بعض الأفلام السينمائية لنجوم آخرين كضيف شرف فقط، مثل دوره في فيلم “العنكبوت” للنجمين أحمد السقا ومنى زكي الذي عرض بموسم عيد الفطر 2022.

وكذلك ظهوره كضيف شرف في فيلم “واحد تاني” للنجم الكوميدي أحمد حلمي الذي تصدر ايرادات موسم عيد الفطر هذا العام.

يذكر أيضا أن فيلم “ابن الحاج أحمد” يعتبر أولى بطولات شيكو السينمائية بمفرده، بعيدا عن الثنائي، هشام ماجد وأحمد فهمي، بعد تقديمهم معا أفلام عديدة حققت جماهيرية كبيرة مثل الحرب العالمية الثالثة وكلب بلدي وغيرها.