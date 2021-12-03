شيكولاتة «كورونا» تتحدى «كوفيد 19» أمام مركز التطعيم بمحطة مترو ميدان التحرير

يبدو أن شركة كورونا المصرية تريد الاستفادة من الاسم المشترك بينها وبين فيروس كوفيد19 فى الدعاية لمنتجاتها وتعزيز مبيعاتها.

استأجرت شركة كورونا منفذ بيع منتجاتها المتعددة من الشيكولاتة والبسكويت المغطى بطبقة رقيقة منها فى محطة مترو الأنفاق بميدان التحرير على مسافة خطوات قليلة من الكشك الذى تستخدمه وزارة الصحة للتعجيل بتطعيم المواطنين باللقاحات اللازمة لمقاومة فيروس كورونا ولتخفيف الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية وخصوصا مع ظهور السلالات الجديدة من المتحورات مثل دلتا وأوميكرون والتى ظهرت مؤخرا فى العديد من البلاد من أستراليل واليابان وإلى السعودية وجنوب أفريقيا وهولندا وحتى الولايات المتحدة وكندا.

ويبدو أن شركة كورونا المصرية تريد الاستفادة من الاسم المشترك بينها وبين فيروس كوفيد19 فى الدعاية لمنتجاتها وتعزيز مبيعاتها.

وأسس شركة كورونا اليونانى تومى خريستو فى الأسكندرية عام 1919 لتصبح أول شركة مصرية لإنتاج الحلويات والشوكولاتة والبسكويت بالسوق المصرى.

وحدث تأميم لشركة كورونا في عام 1963 وتغيير اسمها إلى شركة الإسكندرية للحلويات والشوكولاتة ولكن بدون تغيير أسماء منتجاتها اللذيذة.

شيكولاتة كورونا ضد فيروس كورونا

وأصبحت شركة كورونا المشهورة بين المصريين بمشروب الكاكاو ملكا للقطاع العام في مصر وتم خضخصتها مرة أخرى في عام 2000.

واشترى شركة كورونا فى هذه الخصخصة المهندس/ سامى سعد “مجموعة شركات سونيد” وظلت منتجات شيكولاتة كورونا تحتفظ باسمها القديم للآن.

وعندما ظهر وباء فيروس كورونا فى دول العالم ومنها مصر بادرت الشركة بتطوير منتجات كورونا وتغيير أشكال عبواتها لتجذب المستهلكين. انتشار المتحور اوميكرون

ويأتى إنشاء منافذ بيت لمنتجات كورونا بالأماكن المزدحمة متزامنا مع ظهور المتحور أوميكرون فى جنوب أفريقيا و8 دول أفريقية أخرى.

ورصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 40 نسخة لمتحور كورونا الجديد أوميكرون ولكن لم تحدث حالات وفاة به حتى الآن.

وقال المنظمة إنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات الحالية أمام أوميكرون وحدثت إصابات بسيطة به ولا توجد حالات خطيرة.

وأجرت شركة موديرنا الأمريكية اختبارات وإعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا تستهدف المتحور أوميكرون للحصول على ترخيص الاستخدام بالولايات المتحدة.

وتعتقد الشركة أن الجرعات المعززة الحاملى لجينات تستهدف بدقة وبشكل محدد الطفرات الجديدة أسرع وسيلة لمعالجة أي ضعف باللقاحات الموجودة.

وتعمل شركة موديرنا على تطوير لقاح بكفاءة كافية للحماية من أربع نسخ متحورة من فيروس زورونا بما فيها أوميكرون.