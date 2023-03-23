شيكارة البطاطس 4 كيلو بـ10 جنيهات.. الزراعة: بنقدم هدايا للشعب في شهر رمضان (فيديو)

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة إن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا تعمل على توفير السلع التي يتم إنتاجها من خلال وزارة الزراعة للمواطنين عبر 245 منفذا ثابتا و32 متحركا تابعا للوزارة.

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد: “أنا بقدم هدايا للشعب المصري عبر المنافذ طوال شهر رمضان، ومنها شيكارة 4 كيلو بطاطس بسعر 10 جنيهات أي الكيلو الواحد 2.5 جنيه”.

وتابع صالح أنه يتم طرح اللحوم البلدية التي يتم تربيتها في مزارع الإنتاج الحيواني المملوكة لوزارة الزراعة بسعر 185 جنيها للكيلو الواحد، وكيلو الأرز حبة رفيعة بـ15.5 جنيه، والأرز حبة عريضة بسعر 17.5 جنيه للكيلو.

واستكمل قائلا إنه يتم طرح خضروات وفاكهة ولحوم ودواجن للمستهلكين بتخفيضات كبيرة عن السوق المحلية بنسبة تصل إلي 45%، كما أنه يتم طرح كيلو سمك بلطي طازج درجة أولي بسعر 50 جنيهًا، ودرجة ثانية 35 جنيهًا.

وأشار صالح إلى أنه تم تقديم هدية ثانية للشعب المصري وهو كيلو البلح بـ15 جنيهًا والذي يتم انتاجه في مشروعات وزارة الزراعة في الاقصر وقنا، وكيلو المكرونة 15 جنيهًا، وكيلو السكر بـ17.5 جنيهًا.

وأوضح صالح أن الميزة التي تتميز بها وزارة الزراعة أنه لا يوجد تجار و حلقات تداول، مشيرًا إلي أنه يتم طرح كافة المنتجات والسلع الغذائية بجودة ورقابة.