شيكارة الأسمدة ترتفع إلى 280 جنيهًا فى السوق السوداء

الطن يقفز لـ 400 جنيه دفعة واحدة ويسجل 5300جنيهالصاوى أحمدارتفعت أسعار الأسمدة الحرة في الأسواق لتسجل 5200 جنيه للطن بدلا من 4800 قبل الزيادة الأخيرة في سعر المشتقات البترولية التي طالت مختلف أنواع الوقود مثل السولار والبنزين بنسبة 35% بزيادة 400 جنيه في الطن وذلك خلال الأيام الماضية. وأك

الطن يقفز لـ 400 جنيه دفعة واحدة ويسجل 5300جنيه



الصاوى أحمد

ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة في الأسواق لتسجل 5200 جنيه للطن بدلا من 4800 قبل الزيادة الأخيرة في سعر المشتقات البترولية التي طالت مختلف أنواع الوقود مثل السولار والبنزين بنسبة 35% بزيادة 400 جنيه في الطن وذلك خلال الأيام الماضية.

وأكد ماهر أبو جبل رئيس لجنة التطوير وحماية المهنة بنقابة الزراعيين، أن سعر الشيكارة قفز لـ280 جنيها في السوق السوداء بدلا من 260 قبل الزيادة، مشيرا إلى أن الارتفاع مقصور على المناطق الزراعية القريبة من أماكن الإنتاج مثل الإسكندرية والبحيرة والدقهلية.

وأوضح “أبو جبل ” أن ارتفاع الأسعار سوف يكون مضاعفا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد بسبب تكلفة النقل الخاصة بالأسمدة وبعد المسافات التي تقطعها هذه الشاحنات المختلفة التي تنقل الأسمدة للوكلاء والتجار.



وأرجع أسباب الزيادة إلي وجود طلب كبير على استخدام الأسمدة واحتياج المحاصيل لكميات كبيرة خلال التوقيت الحالى.

ونشرت “المال ” أن وزارة الزراعة ستتحمل تكلفة نقل الأسمدة التى ارتفعت بعد تحريك سعر السولار ولا يزال الطن يباع في الجمعيات الزراعية بـ 3200جنيه.