شيكابالا يواجه الزمالك للمرة الأولى فى مشواره الكروى

على المصرى يواجه محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادى لرائد السعودي، فريقه السابق الزمالك، للمرة الأولى فى مشواره الكروى، وهو لاعبا فى صفوف فريق أخر غير القلعة البيضاء، بعدما انتقل للفريق السعودى، اليوم الخميس، لمدة موسم على سبيل الإعارة.ويقيم نادى الرائد السعودي، معسكرا مغلقا فى القاهر

على المصرى

يواجه محمود عبد الرازق “شيكابالا”، لاعب نادى لرائد السعودي، فريقه السابق الزمالك، للمرة الأولى فى مشواره الكروى، وهو لاعبا فى صفوف فريق أخر غير القلعة البيضاء، بعدما انتقل للفريق السعودى، اليوم الخميس، لمدة موسم على سبيل الإعارة.



ويقيم نادى الرائد السعودي، معسكرا مغلقا فى القاهرة، نظرا لتوقف الدورى السعودى للمحترفين “دورى جميل”.



واتفق مسئولو الناديين، على إقامة مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل، ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذى سيستضيف اللقاء.

وانضم شيكابالا للفريق السعودي بصورة رسمية، اليوم الخميس، علي سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل 100 ألف دولار، وشارك الفتى الأسمر، فى تدريبات الرائد اليوم للمرة الأولى، والذى أقيم على ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.