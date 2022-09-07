شيكابالا يكشف موعد اعتزاله ويؤكد: بدون الڨار لن نتوّج بالألقاب

يرى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن تقنية الفيديو هي أحد أهم الأسباب الرئيسية في تحقيق الزمالك للقب الدوري، مؤكدًا أن القلعة البيضاء لن تتوّج بالبطولة بدون تقنية الفار.

وقال شيكابالا، خلال تصريحات تليفزيونية: بدون تقنية الفيديو لن نحقق الفوز أبدًا، لأن في المواسم الماضية كان يتم احتساب بعض القرارات علينا لا تحتسب قبل ذلك.

وأضاف: لم يساعدنا أحد في التتويج بلقب الدوري، جهد اللاعبين وعرقهم هو من كان له الفضل مع الجماهير في تحقيق المكسب والفوز باللقب الثاني على التوالي.

وعن الونش، قال شيكابالا: محمود حمدي كان يلعب مصابًا في بعض الأوقات، وهذه من الأشياء التي جعلت الزمالك يتوّج بالدوري.

وتابع: الموسم الماضي كان من أحلى السنوات التي لعبت فيها كرة القدم في حياتي، لأن الترابط بين اللاعبين وحبهم للنادي زاد خلال هذا الموسم.

وعن اعتزاله لكرة القدم، علق شيكابالا: البعض يناقش في العديد من البرامج التليفزيونية موعد وتوقيت اعتزالي، ولا أعرف لماذا، عندما أتخذ القرار سوف أعلن عنه بنفسي.