شيكابالا يخطف أسوان والإسماعيلي يزيد أوجاع الداخلية

خطف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزا ثمينا من ضيفه أسوان، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد بتروسبورت، في إنطلاقة الأسبوع الـ 31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

نتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولم يظهر أصحاب الأرض بالمستوي المنتظر، وحقق الضيوف هدفهم من النصف الأول للقاء، بالخروج بالتعادل السلبي.

سيطر الزمالك علي مجريات الشوط الأول بصورة كاملة، ولم تكن هناك خطورة تذكر، سوي كرتين لستانلي أوهاويتشي، وأخري لعلي جبر، لم يحسنا التعامل معهما، ليخرج الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

شهد الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 63 المشاركة الأولي هذا الموسم لمحمد مسعد، صانع ألعاب الزمالك، القادم من المصري البورسعيدي، والذي لم يشارك طول الموسم، بسبب الإصابات المتعددة التي تعرض لها.

شكل مسعد خطورة نسبية من الناحية اليسري، ومرت الدقائق دون جديد، سوي سيطرة زملكاوية لهز الشباك، ودفاع مستميت من أسوان للعودة للجنوب بنقطة، قبل أن يخطف محمود عبدالرازق “شيكابالا” هدف الفوز القاتل، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما استغل تمريرة محمود حمدي “الونش”، ليضعها في المرمي بسهولة.

بهذا الفوز الثمين يرفع الزمالك رصيده إلي 60 نقطة، ويظل في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مواصلا مطاردته لمصر المقاصة صاحب المركز الثاني، والذي يلاقي الإنتاج الحربي مساء اليوم الجمعة، بعدما ضيق الفارق معه لأربع نقاط، ورغم الهزيمة بقي أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 25 نطقة.

وفي لقاءات أخري أقيمت اليوم أيضا، ضمن نفس المرحلة، وفي ذات التوقيت، فاز الإسماعيلي علي الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، وتغلب طنطا علي مضيفه النصر للتعدين بهدف نظيف، فيما انتهت مواجهة الشرقية وطلائع الجيش بالتعادل السلبي.

