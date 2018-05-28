شيكابالا وحلمي بكر ضيوف برامج رمضان الليلة

رحا ب صبحى شيكابالا ضحية "رامز تحت الصفر" على MBC مصر يحل، اليوم الإثنين، محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب المنتخب الوطني، ضيفًا على برنامج "رامز تحت الصفر" فى السابعة مساءً على قناة MBC مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال في روسيا.فكرة المقلب تدور حول استضافة الضحية في مو

رحا ب صبحى





شيكابالا ضحية “رامز تحت الصفر” على MBC مصر

يحل، اليوم الإثنين، محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب المنتخب الوطني، ضيفًا على برنامج “رامز تحت الصفر” فى السابعة مساءً على قناة MBC مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال في روسيا.

فكرة المقلب تدور حول استضافة الضحية في موسكو في برنامج من تقديم مجدي عبدالغني، وتحل شخصية مزيفة لهيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري وهو رامز جلال، ضيفًا في الحلقة، ومن ثم يتم اصطحاب الضيف إلى مكان آخر وخلال الطريق يتعرض لصدمات منها ظهور نمر أمامه مباشرة.

حلمى بكر على TEN فى “رأى عام”

يستضيف الليلة الإعلامي عمرو عبدالحميد، فى برنامج “رأي عام” فى الواحدة صباحا على قناة ten، الموسيقار حلمي بكر، ومن المقرر أن يتحدث “بكر” خلال الحلقة عن الكثير من أسرار حياته الخاصة ومشاريعه الفنية المقبلة.

تحديات الاقتصاد المصرى فى “نجوم الإدارة” على المحور

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها “نجوم الإدارة” على شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرا، المهندس شريف بركات نائب رئيس شركة سامسونج إلكترونيكس مصر.

ويتحدث “بركات” عن تدرجه في المناصب المختلفة في الشركات العالمية التي عمل بها، ويكشف أبرز مقومات نجاحه في هذه الشركات.

ويكشف “بركات” عن أهم ما السمات المميزة للسوق المصرية، وحصص شركات المحمول فيه، ويقيم “بركات” أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يذاع البرنامج في الرابعة عصرا كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

ويأتى “نجوم الإدارة” كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج “مش بالكلام”، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.