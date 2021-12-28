رياضة

شيكابالا : هناك تلاعب في عقدي مع الزمالك

أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك تلاعبًا حدث في تعاقده مع النادي خلال الفترة الماضية، وبالتحديد بعد رحيل اللواء عماد عبدالعزيز. وقال شيكابالا خلال تغريدة نشرها عبر تويتر: «منذ فترة قريبة وقعت على…

إسلام مصطفى 11:47 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 11:47 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك تلاعبًا حدث في تعاقده مع النادي خلال الفترة الماضية، وبالتحديد بعد رحيل اللواء عماد عبدالعزيز.

وقال شيكابالا خلال تغريدة نشرها عبر تويتر: «منذ فترة قريبة وقعت على بياض لنادي الزمالك ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من الأزمة بالاتفاق مع اللواء عماد عبدالعزيز».

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وأضاف: «تفاجأت اليوم بأنه تم التلاعب في العقود، ووضع بنود وأرقام غير متفق عليها، هذا الموقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي في من خان الأمانة».

يذكر أن إيقاف شيكابالا قد انتهى بعد أول 8 مباريات في الموسم ويحق له المشاركة مع حامل اللقب بداية من منافسات كأس الرابطة.

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بقلم إسلام مصطفى

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