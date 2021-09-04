رياضة

شيكابالا: «لو الدوري السنة الجاية كورة بس.. الزمالك سيكون البطل»

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، أن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2021/2022 في حال عدم تدخل أي أطراف خارج المستطيل الأخضر للتحكم في هوية بطل الدوري - على حد تعبيره -. وقال شيكابالا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب…

إسلام مصطفى 12:02 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21 12:02 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

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أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، أن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2021/2022 في حال عدم تدخل أي أطراف خارج المستطيل الأخضر للتحكم في هوية بطل الدوري – على حد تعبيره -.

وقال شيكابالا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر: «لو كان الدوري كورة بس، سنفوز به في الموسم المقبل وسنفوز بالكأس هذا الموسم أيضًا».

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وتطرق شيكابالا للرد على سؤال، هل تعرض الأهلي للضغوط في الدوري مما منعه من التتويج باللقب، ليرد قائلًا: «الأهلي استمر لمدة 50 يوم في راحة بدون لعب مباراة واحدة في الدوري!».

وتابع: «إحنا عندنا فريق أساسي زي الاحتياطي.. كل اللاعيبة عندنا معلمين.. مطلعناش قولنا ناقص 7 ضربات جزاء.. الناس دي اللي لازم تتعاقب».

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بقلم إسلام مصطفى

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