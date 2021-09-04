شيكابالا: «لو الدوري السنة الجاية كورة بس.. الزمالك سيكون البطل»

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، أن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2021/2022 في حال عدم تدخل أي أطراف خارج المستطيل الأخضر للتحكم في هوية بطل الدوري - على حد تعبيره -. وقال شيكابالا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب…

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، أن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2021/2022 في حال عدم تدخل أي أطراف خارج المستطيل الأخضر للتحكم في هوية بطل الدوري – على حد تعبيره -.

وقال شيكابالا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر: «لو كان الدوري كورة بس، سنفوز به في الموسم المقبل وسنفوز بالكأس هذا الموسم أيضًا».

وتطرق شيكابالا للرد على سؤال، هل تعرض الأهلي للضغوط في الدوري مما منعه من التتويج باللقب، ليرد قائلًا: «الأهلي استمر لمدة 50 يوم في راحة بدون لعب مباراة واحدة في الدوري!».

وتابع: «إحنا عندنا فريق أساسي زي الاحتياطي.. كل اللاعيبة عندنا معلمين.. مطلعناش قولنا ناقص 7 ضربات جزاء.. الناس دي اللي لازم تتعاقب».