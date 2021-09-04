شيكابالا عن عقوبة إيقافه 8 شهور: «أنا لو قتلت حد مش هاخد العقوبة دي»

يرى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أن العقوبة الموقعة عليه من جانب لجنة إدارة المسابقات، مُبالغ فيها وغير منطقية ولم تطبق وفقًا للائحة الموجودة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال شيكابالا، خلال حواره مع عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر: «أنا لو قتلت حد مش هاخد العقوبة دي، أنا عاوز اسأل هتوقف عشان أية؟! أية اللي أنا عملته يخليني اتوقف المدة دي كلها؟!».

وأضاف: «ممكن حد يجبهالي من اللائحة إن لو قلت لحد أنت أهلاوي أتوقف المدة دي؟ دي حصلت قبل كدا واقعة إن لاعب يمد إيده كمان على مسؤول باتحاد الكرة، ومع ذلك لم يتم إيقافه».

ونفى شيكابالا أن يكون قام بإيذاء جماهير النادي الأهلي أثناء الاحتفال ببطولة الدوري عقب مباراة الإنتاج الحربي، قائلًا: «أنا بحتفل مع جمهوري.. هو بيشتم أنا مليش دعوة».

واختتم حديثه: «مش هقبل إني أتوقف بالعقوبة دي تمامًا، وهروح اشتكي للفيفا وهاخد حقي مهما كلفني ذلك».