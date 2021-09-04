شيكابالا: «حسيت إن الناس كلها بتقولنا هندوس عليكم السنة الجاية عشان كسبنا الدوري»

أعرب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن استياءه من ما شاهده خلال الفترة الأخيرة على الساحة الرياضية، وبالتحديد منذ لحظة الإعلان الرسمي بفوز القلعة البيضاء ببطولة الدوري لموسم 2020-2021. وقال شيكابالا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية…

أعرب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن استياءه من ما شاهده خلال الفترة الأخيرة على الساحة الرياضية، وبالتحديد منذ لحظة الإعلان الرسمي بفوز القلعة البيضاء ببطولة الدوري لموسم 2020-2021.

وقال شيكابالا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية إم بي سي مصر: «إحنا حسينا إن الناس بتقولنا انتوا السنة الجاية هندوس عليكم».

وأضاف: «شعرنا أن الجميع متضرر بسبب فوز الزمالك ببطولة الدوري، وتوقعنا إننا هنخسر الدوري السنة الجاية، واللي بيحصل دا مش كورة».

وتابع: «إحنا أخدنا السنة دي الدوري بالعند، وتعاهدنا على تحقيقه مهما كلفنا الأمر من صعوبات».