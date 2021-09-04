رياضة

شيكابالا: أتعرض لتجاوزات لم تحدث لأي لاعب كرة في مصر عبر التاريخ

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أنه يتعرض لحملة هجومية كبيرة في مصر، من جانب العديد من المسؤولين والقائمين على منظومة الكرة في مصر، إضافة إلى الانتقادات العنصرية - بحد وصفه - من جانب جماهير النادي الأهلي. وقال شيكابالا،…

إسلام مصطفى 11:54 م, السبت, 4 سبتمبر 21 11:54 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أنه يتعرض لحملة هجومية كبيرة في مصر، من جانب العديد من المسؤولين والقائمين على منظومة الكرة في مصر، إضافة إلى الانتقادات العنصرية – بحد وصفه – من جانب جماهير النادي الأهلي.

وقال شيكابالا، خلال حواره مع عمرو أديب، على فضائية إم بي سي مصر: «حصلت معايا تجاوزات محصلتش مع لاعب كرة في مصر».

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وأضاف: «لو بلعب في نادي تاني كان اتاخد موقف مع التجاوزات اللي بتحصل معايا، أنا من 20 سنة وأنا بتوقف دايمًا وفي المقابل الجهة التانية محدش بيحصله أي حاجة».

وتابع قائد الزمالك: «جماهير الأهلي دائمًا تشن هجومًا عنصريًا علي لأنني واحد من جماهير الزمالك قبل أن أكون لاعبًا في صفوف الفريق».

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واختتم حديثه: «في أوروبا والدوريات العالمية لا يمكن أن يتعرض للاعب إلى كل ما اتعرض له في مصر، ولا يقوم المسؤولين على المنظومة الكروية في أوروبا باتخاذ موقف إيجابي لكي يحصل اللاعب على حقوقه».

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بقلم إسلام مصطفى

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