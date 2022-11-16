«شيفرون فيليبس للكيماويات» و«قطر للطاقة» تشيدان مصنع للبتروكيماويات بقيمة 8.5 مليار دولار

بدأت “شيفرون فيليبس للكيماويات” و”قطر للطاقة” تشييد مصنع للبتروكيماويات بقيمة 8.5 مليار دولار على خليج المكسيك، ليُعدّ بذلك الأحدث في سلسلة من المشروعات التي تُقدّر بمليارات الدولارات في المنطقة على مدار العقد الماضي مع ازدهار النفط الصخري الذي يعيد تشكيل الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقَّع أن توفر الشراكة 500 وظيفة بدوام كامل، و4500 وظيفة في مجال البناء، بالإضافة إلى نحو 50 مليار دولار للمجتمع “في صورة الآثار الاقتصادية المتبقية”، حسبما ذكرت الشركتان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء.

أسست الشركتان شراكة لهذا المشروع، بواقع 51% لـ”شيفرون فيليبس للكيماويات”، و49% لـ”قطر للطاقة”.

يُعدّ المصنع، المقرر بناؤه في أورانج، تكساس، أكبر استثمار لـ”قطر للطاقة” الحكومية في البتروكيماويات حتى الآن.

سينتج المصنع، الذي من المقرر أن يبدأ عملياته في عام 2026، مادة مارليكس بولي إيثيلين، التي تُستخدم في إنتاج السلع المعمّرة، بما في ذلك أنابيب الغاز الطبيعي والمنتجات الترفيهية مثل قوارب التجديف.