شيفروليه ونيسان وهيونداي ثلاثي صدارة سوق السيارات

تصدرت شيفروليه قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 1,9% مقابل 21,5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت مبيعات السيارات حتى نهاية مايو الماضي 46,4 ألف وحدة مقابل 85,3 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016؛ بتراجع 45,6%.

وبلغت حصة نيسان 19,9% مقابل 12,4% محتلة المركز الثاني وتبعتها هيونداي بواقع 11,8% مقابل 20,2% ثم تويوتا بنسبة 8,4% مقابل 6,1%.

وفي المركز الخامس؛ حلت ميتسوبيشي بحصة سوقية 5,7% مقابل 4,8% ثم كيا بواقع 4,7% مقابل 4,4% ورينو بنسبة 4,1% مقابل 1,5% وسوزوكي بواقع 4% مقابل 4,8%.

وجاءت أوبل في المركز التاسع بحصة سوقية 3,7% مقابل 4,2% وتبعتها شيري بنسبة 3,3% مقابل 3,1% وفورد بنسبة 2,4% مقابل 0,5% ومرسيدس بواقع 2% مقابل 0,9%.

واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على 8% من المبيعات مقابل 15,7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات العلامات التجارية المختلفة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.

وبالنسبة لترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعا بقطاع سيارات الركوب؛ جاءت نيسان في الصدارة بحصة سوقية وصلت إلى 26,8% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 14,3% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وسجلت مبيعات السيارات الملاكي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 33,1 ألف وحدة مقابل 58,6 ألف؛ بنسبة انخفاض 43%.

وحلت هيونداي بالمركز الثاني بحصة سوقية 16,3% مقابل 29,3% وتبعتها شيفروليه بما يقارب 8,4% مقابل 9,4% ثم تويوتا بنسبة 8,3% مقابل 4,9% ثم ميتسوبيشي في المركز الخامس بواقع 6,8% مقارنة بـ 5,6%.

أماكيا فجاءت في المركز السادس بحصة سوقية 6,6% مقابل 6,3% وتبعتها رينو بواقع 5,7% مقابل 2,1% ثم أوبل بنسبة 5,2% مقارنة بـ 6,1% وشيري بنسبة 4,6% مقابل 4,5%.

ورفعت فورد حصتها السوقية من 0,8% إلى 3,4% محتلة المركز التاسع فيما تراجعت حصة جيلي من 2,5% إلى 1,8% لتقع بالمركز العاشر وتبعتها جيب بنسبة 1,3% مقابل 2,3% ومازدا بنسبة 1,1% مقابل 1%.

واستحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصة سوقية وصلت إلى 3,7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري؛ مقابل 10,9% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2016.

ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات العلامات التجارية المختلفة من السيارات الملاكي خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

من جهة أخرى؛ وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى تسجيل مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا بنسبة 41,8% ليصل إلى 24,9 ألف سيارة مقابل 42,9 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ فيما بلغت مبيعات السيارات المستوردة 21,4 الف وحدة مقابل 42,4 ألف؛ بنسبة انخفاض تصل إلى 49,5%.

وتعتبر مبيعات مايو الماضي أعلى من المسجلة خلال أبريل السابق له إذ بلغت 10,3 ألف وحدة مقابل 9,5 ألف؛ فيما كانت مبيعات مارس الأفضل خلال العام الجاري بواقع 10,6 ألف سيارة؛ لكن مبيعات فبراير تعتبر الأقل خلال 2016 بمبيعات 6,5 ألف وحدة فيما بلغت مبيعات يناير الماضي 9,4 ألف.

ويوضح الرسم التالي تطور المبيعات الشهرية للسيارات منذ يناير 2015 وحتى نهاية مايو 2017؛ مرورًا بعام 2016.



ويتضح من الرسم السابق أن مبيعات السيارات خلال مارس 2015 هي الأعلى خلال فترة المقارنة؛ بواقع 25,5 ألف سيارة فيما تعتبر مبيعات فبراير 2017 الأقل بواقع 6,5 ألف وحدة.