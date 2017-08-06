شيفروليه ونيسان وهيونداى فى صدارة مبيعات السيارات

❐ %43.5 هبوطاً فى أداء «الملاكى».. و%47.6 للأوتوبيسات ❐ تويوتا تقتنص المركز الرابع.. وكيا تتراجع للسادس المال ـ خاص تراجعت إجمالى مبيعات السيارات بنسبة %44.4، خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل مبيعات «نقل - أتوبيسات - ملاكى» 56.4 ألف، فى حين بلغت مبيعاتها 101 أل

❐ %43.5 هبوطاً فى أداء «الملاكى».. و%47.6 للأوتوبيسات

❐ تويوتا تقتنص المركز الرابع.. وكيا تتراجع للسادس

المال ـ خاص

تراجعت إجمالى مبيعات السيارات بنسبة %44.4، خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل مبيعات «نقل – أتوبيسات – ملاكى» 56.4 ألف، فى حين بلغت مبيعاتها 101 ألف وحدة، خلال نفس الفترة من 2016، فيما تصدرت العلامات الثلاث، شيفورليه، ونيسان، وهيونداى المبيعات.

ووفقاً لـ«إميك» فإن مبيعات السيارات «الملاكي»، هبطت بنسبة %43.5، لتصل إلى 39 ألفا و980 وحدة، مقابل 70 ألفا و 814 سيارة، كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة %47.6، لتسجل بيع 6 آلاف و178 أتوبيسًا، مقارنة بـ 11 ألفًا و 801 وحدة، وهوت مبيعات الشاحنات بنسبة %45.9، بواقع 10 آلاف و290 وحدة، مقابل 19 ألفًا و54 شاحنة، خلال النصف الأول من 2016.

وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %39.8، لتسجل 30 ألفا و738 وحدة، مقارنة بـ 51 ألفًا و104 وحدات، فيما سجلت مبيعات السيارات المستوردة 25 ألفا و710 سيارات، مقابل 50 ألفًا و565 وحدة، بنسبة تراجع %49.

وتصدرت شيفروليه مبيعات السيارات، مسجلة بيع 12 ألفا و647 وحدة، بحصة سوقية بلغت %22.5، تبعتها نيسان بواقع 10 ألاف و773 وحدة، لتستحوذ على %19.1، وتليها هيونداى بإجمالى 6 آلاف و980 سيارة، بنسبة %12.4.

واحتلت تويوتا المرتبة الرابعة، بحصة سوقية %8.3، لتبلغ 4 آلاف و684 وحدة، فيما سجلت مبيعات ميتسوبيشى 3 آلاف و186 سيارة، لتستحوذ على المركز الخامس، تبعتها «كيا» لتسجل بيع 2733 وحدة بحصة سوقية %4.8.

وجاءت سوزوكى فى المرتبة السابعة، بحصة سوقية %3.9 بواقع 2199 وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى، تبعتها «رينو» بـ 2046 سيارة، لتستحوذ على 3.6%، تليها «أوبل» مسجلة بيع 2014 وحدة، بحصة سوقية %3.6.

جاءت مبيعات شيرى غبور فى المرتبة العاشرة لتقتنص %3.4 من إجمالى المبيعات، لتبلغ 1945 سيارة، تبعتها مبيعات مرسيدس، بحصة سوقية %2.3 لتصل إلى 1318 سيارة، فيما جاءت فورد فى المركز اﻷخير من المبيعات لتسجل بيع 1225 وحدة بحصة سوقية %2.2.

