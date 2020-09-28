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«شيفروليه» و«تويوتا» و«نيسان» ثلاثي صدارة مبيعات السيارات خلال 8 أشهر (جراف)

تصدرت "شيفروليه" بحصة سوقية 21%
أحمد عوض 3:03 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 3:03 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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اعتلت العلامة التجارية «شيفروليه» قمة مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 21% مسجلة بيع 27.1 ألف وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحافظت “تويوتا” على تمركزها في المرتبة الثانية بقائمة مبيعات سوق السيارات بعد أن اقتنصت حصة سوقية 11.6% مسجلة بيع 14.9 ألف مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة التجارية نيسان فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 9% بإجمالي بيع 11.6 ألف مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

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وحلت «هيونداي» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأكثر الأكثر مبيعًا فى سوق السيارات مسجلة حصة سوقية 8% بإجمالي بيع 10.3 ألف وحدة، أعقبتها «رينو» في المركز الخامسة بحصة بلغت 6.7% محققة بيع 8.6 ألف سيارة.

واحتلت «فيات» المرتبة السادسة فى مبيعات السيارات بحصة سوقية 5.9% بعد أن استطاعت بيع 7.6 ألف وحدة، خلال الفترة المذكورة.

وجاءت العلامة الصينية “ام جي” في المرتبة السابعة بعد اقتنصت حصة سوقية 5.5% محققة بيع 7.1 ألف مركبة.

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وتمركزت “كيا” فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بعد أن حصدت حصة سوقية 4.3% بواقع 5.6 ألف سيارة.

واحتدمت المنافسة بين “شيري” و”أوبل” على المرتبة التاسعة، لتحسمها الأولى بفارق بيع 6 سيارات، لتستحوذ على حصة سوقية 3.8% محققة بيع 4 آلاف و923 وحدة.

وحلت «أوبل» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سوق السيارات بحصة سوقية 3.7% محققة بيع 4 آلاف و917 وحدة سيارة، تبعتها «بيجو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 3.2% بعد تمكنها من تسويق 4.1 مركبة.

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وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة المراكات التجارية الأكثر مبيعًا فى مبيعات سوق السيارات بعدما أن اقتصنت حصة سوقية 2.6% بإجمالي بيع 3.3 ألف مركبة خلال تلك الفترة.

على الجانب الآخر، استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 14.7% مسجلة بيع 18.9 ألف وحدة، من إجمالي المبيعات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات خلال أول 8 شهور خلال 2020:

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بقلم أحمد عوض

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