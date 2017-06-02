شيفروليه كروز و سيات توليدو.. تشابه في السعر والمواصفات !

أحمد شوقي أظهرت المقارنة بين مواصفات الفئتين الـ"هاي لاين" من السيارتين شيفروليه كروز وسيات توليدو تشابهًا كبيرًا بينهما؛ حتى بالنسبة للسعر؛ إذ تقدر قيمة الأولى بـ 320 ألف جنيه والثانية بـ 335 ألف. كما تم تزويد السيارتين بمحرك رباعي الاسطوانات؛ سعته اللترية 1600 سي سي؛ بعزم 155 نيوتن. بالإضا

أحمد شوقي أظهرت المقارنة بين مواصفات الفئتين الـ”هاي لاين” من السيارتين شيفروليه كروز وسيات توليدو تشابهًا كبيرًا بينهما؛ حتى بالنسبة للسعر؛ إذ تقدر قيمة الأولى بـ 320 ألف جنيه والثانية بـ 335 ألف. كما تم تزويد السيارتين بمحرك رباعي الاسطوانات؛ سعته اللترية 1600 سي سي؛ بعزم 155 نيوتن. بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات. وتصل قوة محرك “كروز” إلى 116 حصان وقوة “توليدو” إلى 110 حصان. كذلك؛ تم تزويد السيارتين بمنظومة جر أمامية، و5 مقاعد و4 أبواب، ووسائد هوائية للسائق وكذلك للراكب الأمامي بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام تنبيه ونظام إيبلويز ضد السرقة وجنوط رياضية مقاس 16 مم وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية. ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.



المواصفات شيفروليه كروز (هاي لاين) سيات توليدو (هاي لاين) الوكيل المنصور للسيارات كيان إيجيبت السعر الرسمي بالألف جنيه 320 335 سعة المحرك 1600 1600 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 6 6 عدد الاسطوانات 4 4 قوة المحرك 116 110 عزم المحرك 155 155 التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة 13 11,5 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 4 4 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 7,3 7,5 سعة خزان الوقود (لتر) 60 55 السرعة القصوى 185 195 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد لا يوجد نظام تنبيه ضد السرقة يوجد يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط 16 16 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد يوجد مساحات خلفية لا يوجد يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا لا يوجد لا يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح امامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الصوتي لا يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة CD يوجد يوجد مساند رأس أمامية يوجد يوجد مساند رأس خلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد مدخل USB لا يوجد يوجد بلوتوث لا يوجد يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية لا يوجد لا يوجد مثبت سرعة لا يوجد يوجد مساحة الشنطة الخلفية (لتر) 400 550 كشافات امامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد مخرج كهرباء لا يوجد لا يوجد ناقل حركة من الجلد لا يوجد لا يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد