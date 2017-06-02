شيفروليه كروز و سيات توليدو.. تشابه في السعر والمواصفات !

أحمد شوقي أظهرت المقارنة بين مواصفات الفئتين الـ”هاي لاين” من السيارتين شيفروليه كروز وسيات توليدو تشابهًا كبيرًا بينهما؛ حتى بالنسبة للسعر؛ إذ تقدر قيمة الأولى بـ 320 ألف جنيه والثانية بـ 335 ألف. كما تم تزويد السيارتين بمحرك رباعي الاسطوانات؛ سعته اللترية 1600 سي سي؛ بعزم 155 نيوتن. بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات. وتصل قوة محرك “كروز” إلى 116 حصان وقوة “توليدو” إلى 110 حصان. كذلك؛ تم تزويد السيارتين بمنظومة جر أمامية، و5 مقاعد و4 أبواب، ووسائد هوائية للسائق وكذلك للراكب الأمامي بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام تنبيه ونظام إيبلويز ضد السرقة وجنوط رياضية مقاس 16 مم وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية. ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين. المواصفات شيفروليه كروز (هاي لاين) سيات توليدو (هاي لاين) الوكيل المنصور للسيارات كيان إيجيبت السعر الرسمي بالألف جنيه 320 335 سعة المحرك 1600 1600 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 6 6 عدد الاسطوانات 4 4 قوة المحرك 116 110 عزم المحرك 155 155 التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة 13 11,5 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 4 4 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 7,3 7,5 سعة خزان الوقود (لتر) 60 55 السرعة القصوى 185 195 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد لا يوجد نظام تنبيه ضد السرقة يوجد يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط 16 16 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد يوجد مساحات خلفية لا يوجد يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا لا يوجد لا يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح امامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الصوتي لا يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة CD يوجد يوجد مساند رأس أمامية يوجد يوجد مساند رأس خلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد مدخل USB لا يوجد يوجد بلوتوث لا يوجد يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية لا يوجد لا يوجد مثبت سرعة لا يوجد يوجد مساحة الشنطة الخلفية (لتر) 400 550 كشافات امامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد مخرج كهرباء لا يوجد لا يوجد ناقل حركة من الجلد لا يوجد لا يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد
أظهرت المقارنة بين مواصفات الفئتين الـ”هاي لاين” من السيارتين شيفروليه كروز وسيات توليدو تشابهًا كبيرًا بينهما؛ حتى بالنسبة للسعر؛ إذ تقدر قيمة الأولى بـ 320 ألف جنيه والثانية بـ 335 ألف.
كما تم تزويد السيارتين بمحرك رباعي الاسطوانات؛ سعته اللترية 1600 سي سي؛ بعزم 155 نيوتن. بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات. وتصل قوة محرك “كروز” إلى 116 حصان وقوة “توليدو” إلى 110 حصان.
كذلك؛ تم تزويد السيارتين بمنظومة جر أمامية، و5 مقاعد و4 أبواب، ووسائد هوائية للسائق وكذلك للراكب الأمامي بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام تنبيه ونظام إيبلويز ضد السرقة وجنوط رياضية مقاس 16 مم وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية.
ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.
المواصفات
شيفروليه كروز (هاي لاين)
سيات توليدو (هاي لاين)
الوكيل
المنصور للسيارات
كيان إيجيبت
السعر الرسمي بالألف جنيه
320
335
سعة المحرك
1600
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
6
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
116
110
عزم المحرك
155
155
التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة
13
11,5
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
4
4
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7,3
7,5
سعة خزان الوقود (لتر)
60
55
السرعة القصوى
185
195
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
لا يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
16
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
لا يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
لا يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة CD
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية
يوجد
يوجد
مساند رأس خلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
مدخل USB
لا يوجد
يوجد
بلوتوث
لا يوجد
يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مثبت سرعة
لا يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
400
550
كشافات امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
مخرج كهرباء
لا يوجد
لا يوجد
ناقل حركة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة من الجلد
لا يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد