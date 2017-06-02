سيــارات

شيفروليه كروز و سيات توليدو.. تشابه في السعر والمواصفات !

أحمد شوقي أظهرت المقارنة بين مواصفات الفئتين الـ"هاي لاين" من السيارتين شيفروليه كروز وسيات توليدو تشابهًا كبيرًا بينهما؛ حتى بالنسبة للسعر؛ إذ تقدر قيمة الأولى بـ 320 ألف جنيه والثانية بـ 335 ألف.  كما تم تزويد السيارتين بمحرك رباعي الاسطوانات؛ سعته اللترية 1600 سي سي؛ بعزم 155 نيوتن. بالإضا
7:19 م, الجمعة, 2 يونيو 17 7:19 م, الجمعة, 2 يونيو 17

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أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين مواصفات الفئتين الـ”هاي لاين” من السيارتين شيفروليه كروز وسيات توليدو تشابهًا كبيرًا بينهما؛ حتى بالنسبة للسعر؛ إذ تقدر قيمة الأولى بـ 320 ألف جنيه والثانية بـ 335 ألف. 

كما تم تزويد السيارتين بمحرك رباعي الاسطوانات؛ سعته اللترية 1600 سي سي؛ بعزم 155 نيوتن. بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات. وتصل قوة محرك “كروز” إلى 116 حصان وقوة “توليدو” إلى 110 حصان.

كذلك؛ تم تزويد السيارتين بمنظومة جر أمامية، و5 مقاعد و4 أبواب، ووسائد هوائية للسائق وكذلك للراكب الأمامي بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام تنبيه ونظام إيبلويز ضد السرقة وجنوط رياضية مقاس 16 مم وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.

المواصفات

شيفروليه كروز (هاي لاين)

سيات توليدو (هاي لاين)

الوكيل

المنصور للسيارات

كيان إيجيبت

السعر الرسمي بالألف جنيه

320

335

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

116

110

عزم المحرك

155

155

التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة

13

11,5

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7,3

7,5

سعة خزان الوقود (لتر)

60

55

السرعة القصوى

185

195

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

 يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

 يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة CD

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية

يوجد

يوجد

مساند رأس خلفية

يوجد

 يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

لا يوجد

يوجد

بلوتوث

لا يوجد

 يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

400

550

كشافات امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

لا يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

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