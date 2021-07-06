«شيفروليه» في مقدمة تراخيص السيارات بوحدات المرور خلال يونيو الماضي (جراف)

بعدما تمكنت من تسجيل 5515 مركبة

رصدت “المال” ترتيب العلامات التجارية المرخصة في قطاع السيارات بمختلف وحدات المرور، خلال شهر يونيو الماضى.

اعتلت العلامة التجارية «شيفروليه» صدارة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من تسجيل 5115 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة الكورية «هيونداي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال يونيو الماضي مسجلة نحو 2595 سيارة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الثالث بواقع 2427 وحدة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 2123 سيارة، تلتها «كيا» فى المركز الخامس بواقع 1800 وحدة.

وحصدت «إم جي» المرتبة السادسة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات بإجمالى 1783 مركبة، تلتها «سكودا» بنحو 1686 وحدة.

اقتنصت «فيات» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 1559 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» فى المركز التاسع مسجلة نحو 1475 مركبة.

حصدت العلامة الصينية «شيري» المرتبة العاشرة مسجلة نحو 1266 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز الحادى عشر بنحو 1194 مركبة.

وحافظت «مرسيدس» على تمركزها فى المرتبة الثانية عشر بإجمالى ترخيص 1019 سيارة، تلتها «سيات» مسجلة نحو 964 وحدة.

فى المقابل، صعدت «بي واي دي» للمرتبة الرابعة عشر بعدما تمكنت من ترخيص 794 سيارة، أعقبتها «رينو» بإجمالى 762 مركبة.

وتمركزت العلامة الفرنسية «ستروين» في المرتبة السادسة عشر مسجلة نحو 609 مركبة، تلتها «أوبل» فى المركز السابع عشر بواقع 376 سيارة.

واحتلت «فولكس فاجن» المرتبة الثامنة عشر بعدما تمكنت من ترخيص 357 سيارة، أعقبتها «كينج لونج» بإجمالى 305 مركبات.

وظهرت العلامة الصينية «جولدن دراجون» فى المرتبة العشرين بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات بمختلف وحدات المرور مسجلة نحو 281 مركبة، خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الماركات التجارية المرخصة في قطاع السيارات خلال يونيو الماضى:

بحسب التقارير الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر، بلغ إجمالي عدد المركبات الرخصة بمختلف وحدات المرور نحو 31 ألفًا و64 مركبة، خلال الشهر الماضى.