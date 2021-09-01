«شيفروليه» على 18.4% من مبيعات السيارات في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» بعدما تمكنت استحوذت على حصة سوقية 18.4% بإجمالى بيع 29.8 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من الخمسة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «نيسان» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات بمختلف فئاتها مسجلة حصة سوقية 10% محققة بيع 16.1 ألف مركبة، تبعتها «هيونداي» في المركز الثالث بحصة بلغت 9.7% بواقع 15.7 ألف سيارة.

في المقابل، تراجعت «تويوتا» للمرتبة الرابعة بحصة سوقية 9.5% مسجلة بيع 15.3 ألف مركبة، أعقبتها «إم جي» فى المركز الخامس بحصة بلغت 8.8% بإجمالي بيع 14.2 ألف وحدة.

وحافظت العلامة التجارية «سوزوكي» على تمركزها في المرتبة السادسة بحصة سوقية 6.1% بعدما تمكنت من تسويق 9.7 ألف سيارة ، تلتها «كيا» فى المركز السابع بحصة بلغت 5.9% محققة بيع 9.5 ألف مركبة.

وصعدت «فيات» للمرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات مسجلة حصة سوقية 5% بإجمالى 8 آلاف و85 مركبة، تبعتها «شيري» في المركز التاسع بحصة بلغت 4.7% بنحو 7.6 ألف وحدة.

فى حين، تراجعت «بيجو» للمرتبة العاشرة بحصة سوقية 4% مسجلة بيع 6.5 ألف سيارة، أعقبتها «بي واي دي» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 2.3% بنحو 3707 وحدة.

وحلت العلامة التجارية «ستروين» فى المرتبة الثانية عشر مسجلة حصة سوقية 2.2% بإجمالي بيع 3540 سيارة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 13.5% بإجمالى بيع 21.7 ألف وحدة، من إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

يذكر أن مبيعات السيارات في مصر شهدت ارتفاعًا بنسبة 48.8%، لتصل إلى 161 ألفًا و781 مركبة خلال الشهور السبعة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 108 ألفًا و657 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2020.