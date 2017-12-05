شيفروليه تهيمن على مبيعات الشاحنات بحصة سوقية 83%

شريف عيسى استمر تصدر شيفورليه الأمريكية، لمبيعات قطاع الشاحنات خلال فترة الأشهر الـ 10 الأولى من 2017، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة %24، بعد قدرتها على تسليم 15 ألفاً، و691 وحدة، بحصة سوقية قدرت بـ %83. رغم التغيرات التى تشهدها الشاحنات منذ بداية العام الجارى، إلا أن نيسان تمكنت من الاحتفاظ بالمركز ا

شريف عيسى

استمر تصدر شيفورليه الأمريكية، لمبيعات قطاع الشاحنات خلال فترة الأشهر الـ 10 الأولى من 2017، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة %24، بعد قدرتها على تسليم 15 ألفاً، و691 وحدة، بحصة سوقية قدرت بـ %83.

رغم التغيرات التى تشهدها الشاحنات منذ بداية العام الجارى، إلا أن نيسان تمكنت من الاحتفاظ بالمركز الثانى فى صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بقطاع الشاحنات، بإجمالى 839 مركبة، بحصة سوقية لا تتعدى %4.4.

قفز ترتيب مرسيدس MCV من الخامس خلال 2016، إلى الثالث، رغم تراجع مبيعاتها %38، ليصل إجمالى عدد الشاحنات المباعة فى الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر إلى 718 شاحنة، بحصة سوقية %3.8.

حافظت سوزوكى على تصنيفها الرابع بالقائمة، رغم الهبوط القوى فى أداء مبيعاتها، الذى بلغ %59، بإجمالى 555 وحدة، فيما صعد ترتيب ميتسوبيشى من المرتبة السادسة إلى الخامسة، بعد تمكنها من تسليم 486 وحدة، بحصة سوقية قدرت بـ %2.6.

تعد تويوتا أكثر العلامات التجارية بقطاع الشاحنات، التى تعرضت لتراجع كبير فى مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، بنسبة بلغت %87، بإجمالى 308 شاحنات فقط، ليتراجع ترتيبها من الثالث إلى السادس، كما فشلت هيونداى للشاحنات للشهر العاشر على التوالى من بيع أى شاحنة.

تمكنت إيفيكو، التى أعيد طرحها تحت رعاية شركة فامكو – الفطيم من القفز من المرتبة الثالثه عشر إلى المرتبة التاسعة، فى صدارة الشاحنات الأكثر مبيعاً بإجمالى 62 شاحنة، بنسبة نمو %48، لتصبح بذلك العلامة التجارية الوحيدة بالقطاع، التى تمكنت من تحقيق نموًا فى مبيعاتها، مقارنه بأداء السوق.

