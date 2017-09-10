شيفروليه تهيمن على الشاحنات بـ83.3%

تراجع مبيعات اﻷتوبيسات 44.9% كينج لونج تقتنص 46% من «Transport Micro» أحمد عوض: تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة %44.9 خلال الأشهر السبعة اﻷولى من العام الجارى، مسجلة بيع 7.3 ألف وحدة، مقارنة بـ 13.3 ألف خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «

تراجع مبيعات اﻷتوبيسات 44.9%

كينج لونج تقتنص 46% من «Transport Micro»

أحمد عوض:

تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة %44.9 خلال الأشهر السبعة اﻷولى من العام الجارى، مسجلة بيع 7.3 ألف وحدة، مقارنة بـ 13.3 ألف خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وهوت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة %33.4 بواقع 3570 وحدة مقابل 5359، كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة %52.6 لتبلغ 3803 وحدات مقارنة بـ 8019، ويعود التراجع العنيف بمبيعات اﻷتوبيسات الى هبوط مبيعات ميكروباصات النقل الصغيرة«Micro Micro»، بنسبة %51.6 مسجلة بيع 3.3 ألف وحدة مقابل 6.8 ألف أتوبيس.

وبحسب «أميك»، تراجعت مبيعات فئة الميكروباص النقل Transport Micro، بنسبة %47 بواقع 2.1 ألف ميكروباص مقارنة بـ 4.1، بينما قفزت مبيعات ميكروبصات السياحى «Tourism Micro» بنسبة %145 لتبلغ 1037 وحدة مقابل 423 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وهبطت مبيعات المينى باص النقل «Transport Mini» بنسبة %54.5 مسجلة 387 أتوبيسا، مقارنة بـ 851، وسجلت مبيعات المينى باص السياحى «Tourism Mini» تراجعًا بنسبة %59.4 بواقع 105 وحدات مقابل 259.

وبلغت مبيعات أتوبيسات النقل المتوسطة « Transport Midi»، نحو 78 أتوبيسا مقارنة بـ 428 بنسبة تراجع %81، وتوقفت مبيعات أتوبيسات «Transport Maxi- City» عند مستوى 45 أتوبيسًا خلال تلك الفترة.



«سوزوكى» تستحوذ على %27.9 من المبيعات

استحوذت سوزوكى على النسبة الأكبر من مبيعات الأتوبيسات بـ %27.9 مسجلة بيع 2060 وحدة خلال السبعة أشهر اﻷولى من 2017، وتبعتها «تويوتا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %18.6 بواقع 1373.

وصعدت شيفروليه للمرتبة الثالثة بقائمة مبيعات اﻷتوببسات، بحصة سوقية %14.1 بواقع 1041 وحدة، فيما جاءت كينج لونج فى المرتبة الرابعة، مسجلة بيع 1002 أتوبيس، بحصة سوقية %13.6، واحتلت «MCV» المرتبة السادسة بواقع 859 وحدة، تليها «بايك» بنحو 345 أتوبيسًا بحصة %4.7، ثم «كارى» ببيع 241 وحدة.

وجاءت «بريليانس» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %2.6 بواقع 189 وحدة.تبعتها «ميتسوبيشى» بـ 189، وتليها فولفو بنحو 51 أتوبيسًا، كما احتلت «هيونداى» المركز الحادى عشر بقائمة مبيعات الأتوبيسات، بحصة سوقية %0.6 مسجلة 44 وحدة، وجاءت «ايفكو» بالمركز اﻷخير بواقع أتوبيسين فقط.



..وتحقق %62 من مبيعات «Transport Micro Micro»

سجلت مبيعات سوزوكى «SUZUKI/Microbus» حصة سوقية %62 من مبيعات ميكروباصات النقل «Transport Micro Micro»، لتبلغ 2060 وحدة، من اجمالى 3335 وحدة خلال السبعة أشهر اﻷولى من العام الجاري.

وجاءت شيفروليه«Chevrolet – N300» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعا«Micro Micro»، بحصة سوقية %20 مسجلة بيع 668 وحدة، تبعتها بايك«BAIC – MZ40» بحصة %10 بواقع 345 وحدة، وسجلت مبيعات «كارى» «Karry – Q22» نحو 241 وحدة بحصة سوقية %7 وبلغت مبيعات بريليانس «Brilliance – X30»، نحو 20 وحدة، لتستحوذ على %1 من المبيعات.



«كينج لونج» تستحوذ على %46 من «Transport Micro»

استحوذت كينج لونج «King Long -SXQ6500» على %46 من مبيعات أتوبيسات النقل «Transport Micro»، بواقع 1002 وحدة، وتبعتها تويوتا «Toyota Hiace»بحصة سوقية 42% بنحو 917 وحدة.

واحتلت بريليانس «Brilliance – JINBEI» المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات Transport Micro« بحصة سوقية %7 بواقع 133 وحدة، تليها شفروليه »Chevrolet – GM- QKR Bus« بحصة %5 بـ 108 وحدات.

فيما جاءت بريليانس Brilliance – JINBEI H2 فى المركز اﻷخير من المبيعات، بواقع وحدتين فقط خلال تلك الفترة.



شيفروليه« تتصدر مبيعات «Transport Mini»

تصدرت شيفروليه «GM- NPR66L» قائمة مبيعات أتوبيسات النقلTransport Mini ، بحصة سوقية %62 مسجلة بيع 240 وحدة، من إجمالى المبيعات، التى بلغت 387 أتوبيسًا، تبعتها ميتسوبيشى «Mitsubishi – GB CRUISER GLS»، بحصة %21 بواقع 80 وحدة.

وسجلت مبيعات MCV 240 نحو 27 أتوبيسا، وبحصة سوقية 7% لـ«ميتسوبيشى Mitsubishi – GB CRUISER GLS» مسجلة بيع 27 وحدة، كما بلغت مبيعات هيونداى Hyundai – Minibus – LS نحو 8 أتوبيسات فقط، فضلا عن أن مبيعات مرسيدس MCV 260R سجلت نحو 5 أتوبيسات بحصة سوقية بلغت %1.

استحوذت العلامة الأمريكية شيفروليه على النسبة اﻷكبر من مبيعات الشاحنات، بحصة سوقية %83.3 بواقع 10664 وحدة، تبعتها نيسان بحصة سوقية %4.4 مسجلة بيع 564 شاحنة، وتليها MCV بحصة %3.9 بواقع 497.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مبيعات الشاحنات تراجعًا بنسبة %42 خلال الأشهر السبعة اﻷولى من العام الجاري، مسجلة بيع 12795 وحدة، مقارنة باجمالى مبيعات الفترة نفسها من 2016، التى بلغت 22121 وحدة.

ويعود التراجع الشديد إلى هبوط البيك – آب، بنسبة %39.6 لتسجل بيع 9019 مقابل 14934، كما هوت مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم Light Medium Trucks، بنسبة %37.9 لتصل إلى 2313 شاحنة مقارنة بـ 3727.

ووفقًا لـ «أميك»، تراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة %33.3 بواقع 11.5 ألف وحدة مقابل 17.3 ألف خلال نفس الفترة من 2016، كما هوت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة %74.7 لتبلغ 1.1 ألف شاحنة مقابل 4.7.

وجاءت سوزوكى فى المرتبة الرابعة من قائمة مبيعات الشاحنات، بحصة سوقية 2.9% لتسجل 372 وحدة، فيما سجلت مبيعات «ميتسوبيشي» نحو 372 وحدة بحصة 2.9%.

وسجلت الحصة السوقية لمبيعات «DFSK» نسبة %0.5 بواقع 68 وحدة، ولتبلغ مبيعات فيات 51 وحدة، فيما وصلت الحصة السوقية لـ «افيكو» من مبيعات الشاحنات نحو %0.3 مسجلة 42 وحدة خلال تلك الفترة.

واحتلت فولفو المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات الشاحنات، بحصة سوقية %0.3 بواقع 32 وحدة، وسجلت رينو حصة %0.1 بـ 18 شاحنة، فيما لم تتمكن هيونداى من بيع أى شاحنة خلال تلك الفترة.