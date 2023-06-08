«شيفروليه» تنتزع صدارة تراخيص سوق السيارات خلال مايو الماضى (جراف)

انتزعت «شيفروليه» صدارة تراخيص سوق السيارات بمختلف فئاتها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات)، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1263 مركبة خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 1257 سيارة، أعقبتها «شيري» فى المركز الثالث بواقع 1140 وحدة.

فى المقابل، تمكنت «رينو» من اقتناص المرتبة الرابعة بترخيص 716 سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بنحو 644 وحدة.

وحصدت «بي واي دي» المرتبة السادسة بإجمالى 551 مركبة، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز السابع مسجلة نحو 459 وحدة.

وتمركزت «كيا» فى المرتبة الثامنة بترخيص 446 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز التاسع بنحو 409 مركبات.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 340 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال مايو الماضى: